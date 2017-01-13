Ana Sayfa | EKONOMÄ° 13/01/2017 12:17

Merkez BankasÄ±nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mla dolar geriledi

dolar

Son zamanlarda yÃ¼kseliÅŸini sÃ¼rdÃ¼ren dolar Merkez BankasÄ±nÄ±n hamlesinin ardÄ±ndan geriledi

Dolarda hareketlilik sürüyor. Dolar fiyatlarÄ± dün 3.75 seviyesinin altÄ±na gerilerken bugün güne 3.78 seviyesinin üstünde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Kur ilerleyen saatlerde 3.81 seviyesinin üstünü görürken, Merkez BankasÄ±'nÄ±n bugün de repo ihalesi açmamasÄ± üzerine 3.78 seviyesinin altÄ±nÄ± gördü. Dolar/TL, sonrasÄ±nda yenieden 3.80 seviyesinin üzerini gördü. Kur, bankalararasÄ± piyasada saat 11.50 itibari ile 3.8020 seviyesinden iÅŸlem gördü

TCMB'nin dün haftalÄ±k repo ihalesi açmamasÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma olarak yorumlanmasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n TCMB'nin tedbir kabiliyeti olduÄŸunu açÄ±klamasÄ± ve global piyasalardaki olumlu hava ile dolar/TL yaklaÅŸÄ±k 20 kuruÅŸ gerilemiÅŸti.

 
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