Nutella hakkÄ±nda Ã§Ä±kan iddialar hisselerini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Ä°talyan devi markanÄ±n Ã¼rettiÄŸi Nutella Avrupa GÄ±da GÃ¼venliÄŸi Otoritesi'nin son raporuna gÃ¶re kansorojen madde iÃ§erdiÄŸi iÃ§in sakÄ±ncalÄ± bulundu. Raporun aÃ§Ä±klamasÄ±yla birlikte hisseler dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti.

Ä°talyan gÄ±da devi Ferrero'nun ürettiÄŸi ve dünya çapÄ±nda bir üne sahip olan çikolata-fÄ±ndÄ±k ezmesi ürünü Nutella'nÄ±n baÅŸÄ± Avrupa GÄ±da GüvenliÄŸi Otoritesi'nin son raporu sonrasÄ± dertte. Raporda, Nutella içerisinde bulunan palmiye yaÄŸÄ±, diÄŸer yaÄŸ çeÅŸitlerine göre daha kanserojen bir madde olarak tanÄ±mlandÄ±. EFSA'nÄ±n bu raporu, Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü'nün palmiye yaÄŸÄ± hakkÄ±nda görüÅŸlerini de destekliyor.

RAPOR SONRASI HÄ°SSELERÄ° DÜÅžTÜ

Rapor sonrasÄ± Nutella hisseleri yüzde 3 düÅŸerken, üretici firma Ferrero bu krizin ardÄ±ndan bir televizyon reklamÄ± yayÄ±nladÄ±.Reklamda palmiye yaÄŸÄ±nÄ±n tehlike yaratmayacak ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve bu yaÄŸ olmadan aynÄ± yayÄ±lmanÄ±n elde edilemeyeceÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.Uzmanlar Nutella'nÄ±n bu hamlesinin ekonomik nedenlerle olduÄŸunu savunuyor. Bunun sebebi ise, Ferroro'nun Nutella'da kullandÄ±ÄŸÄ± yaÄŸÄ± deÄŸiÅŸtirmeye karar vermesi durumunda, yÄ±llÄ±k maliyetlerin 8-22 milyon dolar artacak olmasÄ±.

FERRERO CEPHESÄ°NDEN AÇIKLAMA

Ferrero'nun satÄ±n alma yöneticisi Vincenzo Tapella ise bu durumun sebebinin ekonomik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor. Tapella'ya göre Nutella'da palmiye yaÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir yaÄŸ kullanÄ±lmasÄ± durumunda ürünün niteliÄŸinde bir düÅŸüÅŸ yaÅŸanacak.

PALMÄ°YE YAÄžI NEDEN ZARARLI?

2016 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda yayÄ±nlanan detaylÄ± EFSA raporuna göre, 200 derecenin üzerindeki sÄ±caklÄ±klarda rafine edilen palmiye yaÄŸÄ±, diÄŸer tüm bitkisel yaÄŸlardan daha tehlikeli kabul ediliyor. Palmiye yaÄŸÄ±nÄ±n doÄŸal kÄ±rmÄ±zÄ± renginin sökmek ve kokusunu ortadan kaldÄ±rmak için yüksek sÄ±caklÄ±klar kullanÄ±lÄ±yor. Bu iÅŸlem glisidil yaÄŸlÄ± asit esterleri olarak adlandÄ±rÄ±lan atÄ±k maddelere neden oluyor. Bu maddelerin hazmÄ± da tümörlere yol açtÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen glisidol oluÅŸumuna neden oluyor.Ä°talyan Ferrero bünyesinde Nutella'dan baÅŸka Kinder, Ferrero Rocher ve Tic Tac gibi bilinen markalar bulunuyor.

NUTELLA HAKKINDA BÄ°LMENÄ°Z GEREKENLER

"Nutella" ismi, Ä°ngilizce "Nut" ve Latince'de tatlÄ±lar için kullanÄ±lan bir ek olan "ella"nÄ±n birleÅŸtirilmesiyle meydana gelmiÅŸ.Nutella, Dünya fÄ±ndÄ±k rezervlerinin yüzde 25'ini kullanÄ±yor. Nutella, pürüzsüz dokusu ve raf ömrü nedeniyle palmiye yaÄŸÄ±nÄ± tercih ediyor.