THY 2017 maaÅŸ zamlarÄ±na karÅŸÄ± iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lanlarÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

2017 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan maaÅŸ zamlarÄ±na karÅŸÄ± Hava-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ã¼cret zammÄ±ndan vazgeÃ§ilmediÄŸi takdirde iÅŸsizlik durumunun ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Hava-Ä°ÅŸ SendikasÄ± bugün yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamayla, Türk Hava YolarÄ±'nda çalÄ±ÅŸan üyelerine iÅŸten çÄ±karÄ±lmaya karÅŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± için maaÅŸ zammÄ±ndan feragat edilmesini düÅŸündüklerini bildirdi. Sendika, ücret zammÄ±ndan feragat ederek iÅŸten çÄ±karÄ±lmalarÄ± önlemeyi düÅŸündüklerini belirterek bu konuda bir anket düzenleneceÄŸini ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n görüÅŸleri alÄ±narak kararÄ±n verileceÄŸini bildirdi.

HAVA-Ä°Åž SENDÄ°KASI: Ä°Åž GÜCÜ FAZLALIÄžI, TARAFIMIZA Ä°LETÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R

Hava-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, Türk Hava YollarÄ±'nda çalÄ±ÅŸan üyelerine yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruda ÅŸöyle denildi:Bir süredir Türk Hava YollarÄ± yöneticileri ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmeler neticesinde malum olunduÄŸu üzere THY'nin içinde bulunduÄŸu kriz ortamÄ± nedeniyle 2016 yÄ±lÄ±nda ciddi bir zarar oluÅŸtuÄŸu görülmüÅŸ olup 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n da ÅŸirket için zorlu geçmesi beklenmektedir. TarafÄ±mÄ±za 25 dar gövde ve 7 geniÅŸ gövde uçaÄŸÄ±n hangarlara çekildiÄŸi bildirilmiÅŸtir. Ekip planlamanÄ±n hesaplarÄ±na göre ortalama bir dar gövde uçakta 24 Kabin memuru ve 12 pilot, geniÅŸ gövde uçakta ise (330/340 uçaklarÄ±nda) 60 kabin memuru ve 20 pilot çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Buna göre 1000'den fazla kabin memurunun ve 500'e yakÄ±n pilotun iÅŸgücü fazlalÄ±ÄŸÄ± oluÅŸtuÄŸu bilgisi sendikamÄ±za iletilmiÅŸtir. Bu kapsamda THY yönetimi ya toplu iÅŸçi çÄ±kararak ya da ücretlere 2017 yÄ±lÄ± için zam yapmayarak (sosyal yardÄ±m ve ücrete iliÅŸkin tüm haklar dahil) tasarruf saÄŸlamak teklifiyle sendikamÄ±za baÅŸvurmuÅŸtur.

''GERÇEKÇÄ° OLMAK VE BU SORUNA BÄ°R TAVIR BELÄ°RLEMEK ZORUNDAYIZ''

Bugün itibariyle suçlu veya sorumlu aramak gerçeklerle yüzleÅŸmemize engel olmayacaÄŸÄ± için gerçekçi olmak ve bu soruna bir tavÄ±r belirlemek zorundayÄ±z. Gerek ülkemizin ve THY'nin içinde bulunduÄŸu sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± durum gerekse üyelerimizin iÅŸ güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan bu teklifi düÅŸüneceÄŸimizi ancak nihai kararÄ± vermeden önce üyelerimize yani sizlere danÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± THY yöneticilerine ilettik. Zor bir tercih olduÄŸunu ve her halükarda bir fedakarlÄ±kta bulunacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyoruz. Ya bir grup arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸsiz kalmasÄ±nÄ± göze alacaÄŸÄ±z ve teklifi doÄŸrudan reddedeceÄŸiz ya da 2017 yÄ±lÄ± için ücret artÄ±ÅŸlarÄ±ndan feragat edeceÄŸiz.

''ÜCRET ZAMMINDAN FERAGAT ETMENÄ°N DOÄžRU OLDUÄžUNA Ä°NANIYORUZ''

Sendika olarak içinde bulunduÄŸumuz durum göz önünde bulunduÄŸunda toplu iÅŸçi çÄ±karmama garantisi alÄ±nmasÄ± halinde ücret zammÄ±ndan feragat etmenin doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Ancak bu karar hepimizi doÄŸrudan ilgilendirdiÄŸi için anket yöntemiyle tüm üyelerimizin görüÅŸlerini alarak bu görüÅŸ çerçevesinde karar vermenin uygun olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündük. Sizin de görüÅŸünüzü ifade ederken hem üyelerimiz hem de THY ve ülkemiz için en doÄŸrusunu gözeterek karar vereceÄŸinize eminiz. Ümidimiz en yakÄ±n zamanda ülkemizin ve THY'nin bu sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± günleri geride bÄ±rakarak tekrar eski güzel günlerine dönmesidir."