Ana Sayfa | EKONOMÄ° 13/01/2017 12:27

Ekmek fiyatlarÄ±na zam yok


GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, "Un fiyatlarÄ±nda ekmeÄŸe zam gerektirecek bir artÄ±ÅŸ yok" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Çelik ekmek fiyatlarÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.AçÄ±klamadan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle: "Ekmek ve un fiyatlarÄ±nda artÄ±ÅŸ gerektirecek bir durum yok. Yeni bir uygulama getiriyoruz. Ä°ÅŸ yeri açma ruhsatÄ± iÅŸ yerlerine veriliyor. Biz bu iÅŸyerlerine kayÄ±t belgesi veriyorduk. 1 Ocak itibarÄ±yla kayÄ±t belgesi alabilmeleri için iÅŸ yeri açma ve çalÄ±ÅŸma ruhsatÄ±nÄ± getirmeleri gerekiyor."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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dolar

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