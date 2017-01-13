Ekmek fiyatlarÄ±na zam yok

GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, "Un fiyatlarÄ±nda ekmeÄŸe zam gerektirecek bir artÄ±ÅŸ yok" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Çelik ekmek fiyatlarÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.AçÄ±klamadan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle: "Ekmek ve un fiyatlarÄ±nda artÄ±ÅŸ gerektirecek bir durum yok. Yeni bir uygulama getiriyoruz. Ä°ÅŸ yeri açma ruhsatÄ± iÅŸ yerlerine veriliyor. Biz bu iÅŸyerlerine kayÄ±t belgesi veriyorduk. 1 Ocak itibarÄ±yla kayÄ±t belgesi alabilmeleri için iÅŸ yeri açma ve çalÄ±ÅŸma ruhsatÄ±nÄ± getirmeleri gerekiyor."