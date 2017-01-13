BankalarÄ±n borÃ§ alabilme limitleri 11 milyara dÃ¼ÅŸtÃ¼

TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± borÃ§ alabilme limitlerini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

Merkez BankasÄ±, bünyesinde faaliyette bulunan BankalararasÄ± Para PiyasasÄ±'nda bankalarÄ±n borç alabilme limitlerini toplam 11 milyar liraya düÅŸürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, bünyesinde faaliyette bulunan BankalararasÄ± Para PiyasasÄ±'nda bankalarÄ±n borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düÅŸürdü.TCMB, 'Türk LirasÄ± Likidite Yönetimine' iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. YaÄ±lÄ± yapÄ±lan açÄ±klamaya göre; Merkez BankasÄ± bünyesinde faaliyette bulunan BankalararasÄ± Para PiyasasÄ±'nda bankalarÄ±n borç alabilme limitleri 16 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 11 milyar TL'ye düÅŸürüldüÄŸü bildirildi.Gerekli görülen günlerde Borsa Ä°stanbul bünyesindeki repo pazarlarÄ±nda Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan fonlama tutarÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±labileceÄŸi belirtilirken, bankalarÄ±n gün sonunda kalan likidite ihtiyaçlarÄ±nÄ± TCMB'nin Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranÄ±ndan limitsiz olarak karÅŸÄ±layabilmelerinin mümkün olduÄŸunu vurguladÄ±.