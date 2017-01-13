Ana Sayfa | EKONOMÄ° 13/01/2017 18:47

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 13 Ocak 2017

altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda yÃ¼kseliÅŸ devam ediyor mu? Ã‡eyrek altÄ±n 13 Ocak tarihinde kaÃ§ TL oldu, en gÃ¼ncel altÄ±n fiyatlarÄ± haberimizde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 146 lira oldu.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 145,80 liradan alÄ±nan 24 Ayar Külçe AltÄ±nÄ±n gramÄ± 146 liradan, 961 liradan alÄ±nan Cumhuriyet Ata Lira 976 liradan, 133 liradan alÄ±nan 22 Ayar BileziÄŸin gramÄ± 137 liradan, 940 liradan alÄ±nan Lira (Tam) Ziynet 958 liradan, 469 liradan alÄ±nan YarÄ±m Ziynet 479 liradan, 235 liradan alÄ±nan Çeyrek Ziynet 240 liradan satÄ±ldÄ±.

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BankalarÄ±n borÃ§ alabilme limitleri 11 milyara dÃ¼ÅŸtÃ¼

TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± borÃ§ alabilme limitlerini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.


Ekmek fiyatlarÄ±na zam yok

GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, "Un fiyatlarÄ±nda ekmeÄŸe zam gerektirecek bir artÄ±ÅŸ yok" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.


THY 2017 maaÅŸ zamlarÄ±na karÅŸÄ± iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lanlarÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

2017 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan maaÅŸ zamlarÄ±na karÅŸÄ± Hava-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ã¼cret zammÄ±ndan vazgeÃ§ilmediÄŸi takdirde iÅŸsizlik durumunun ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.