AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 13 Ocak 2017

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda yÃ¼kseliÅŸ devam ediyor mu? Ã‡eyrek altÄ±n 13 Ocak tarihinde kaÃ§ TL oldu, en gÃ¼ncel altÄ±n fiyatlarÄ± haberimizde
Serbest piyasada 24 ayar külçe altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 146 lira oldu.Ä°stanbul KapalÄ±çarÅŸÄ±'da 145,80 liradan alÄ±nan 24 Ayar Külçe AltÄ±nÄ±n gramÄ± 146 liradan, 961 liradan alÄ±nan Cumhuriyet Ata Lira 976 liradan, 133 liradan alÄ±nan 22 Ayar BileziÄŸin gramÄ± 137 liradan, 940 liradan alÄ±nan Lira (Tam) Ziynet 958 liradan, 469 liradan alÄ±nan YarÄ±m Ziynet 479 liradan, 235 liradan alÄ±nan Çeyrek Ziynet 240 liradan satÄ±ldÄ±.