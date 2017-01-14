CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Biz direndikÃ§e dÃ¶vizi silah olarak kullanmaya baÅŸladÄ±lar

Borsa Ä°stanbul'un yeni hizmet binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TÃ¼rk ekonomisi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Borsa Ä°stanbul'un yeni hizmet binasÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde açÄ±klamalarda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan; "Bizim için reel ekonomi çok önemli, ekonomi insana dair her ÅŸeydir, hamd olsun ekonomimiz dim dik ayaktadÄ±r. Ben diyorum ki risk alÄ±n. Bu ülkede istikrar ve güven var. Risk almadan bu iÅŸ yürümez." dedi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:"Türkiye'yi her ÅŸeyiyle dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± hale getirmek isteyenlerin elleri üzerimizden hiç eksik olmadÄ±. 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana benzer yöntemler zaman zaman denenmek istendi. Borsa üzerinden, döviz kurlarÄ± üzerinden, faizler üzerinden ülkemizi krize sürükleme çabalarÄ± hep yaÅŸandÄ±. Büyük projelerimizi engellemek için, kredileri zorlaÅŸtÄ±rmak baÅŸta olmak üzere her yolu denediler ama artÄ±k ÅŸunu herkesin bilmesi lazÄ±m. Eski Türkiye yok. Türk ekonomisinin rakamlarÄ±, hacmi, çapÄ± çok çok büyüdü. Buna raÄŸmen ülkemize yönelik ekonomik saldÄ±rÄ±lar durmuÅŸ deÄŸil. Milletimiz bu oyunu gördüÄŸü için, istiklalinin ve istikbalinin önemli bir parçasÄ± olarak kabul ettiÄŸi ekonomisine de sahip çÄ±kÄ±yor."

"SALDIRILAR BÄ°TMÄ°Åž DEÄžÄ°L"

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

"* Bugün açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmakta olduÄŸumuz binalarla Borsa Ä°stanbul yeni bir döneme baÅŸlÄ±yor.

* 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde hedef alÄ±nan yerlerden birinin Borsa istanbul olmasÄ± rastlantÄ± deÄŸildir.

* Türkiye ekonomisinin derinliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ± bir dönemde bu saldÄ±rÄ±lar hedeflerine ulaÅŸabilirdi. Ama artÄ±k ÅŸunu herkesin bilmesi lazÄ±m eski Türkiye yok. Ekonominin hacmi çapÄ± büyüdü.

* Ancak ekonomimize saldÄ±rÄ±lar bitmiÅŸ deÄŸil. Demokrasi gibi ekonomi nöbetleri tutan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum.

"DÖVÄ°ZÄ° SÄ°LAH OLARAK KULLANMAYA BAÅžLADILAR"

* Biz direndikçe, mücadele ettikçe, karÅŸÄ±mÄ±zdakiler de saldÄ±rÄ± çÄ±tasÄ±nÄ± yükseltiyorlar. Son günlerde döviz kurunu silah olarak kullanÄ±p yine üzerimize gelmeye baÅŸladÄ±lar, varsÄ±n gelsinler. Biz de bunlarÄ±n alternatiflerini üretiyoruz, üreteceÄŸiz. Hiçbirekonomik rasyonalitesi, temeli, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayan bir ÅŸekilde döviz kurunun yükseltilmesinin baÅŸka bir izahÄ± yoktur.

* Bizim bu saldÄ±rÄ±larÄ± karÅŸÄ±layacak gücümüz vardÄ±r. Bizim sorumunuz hÄ±zlÄ± hareket edememektir. Bu da son günlerde döviz spekülasyonlarÄ±nda milletimizin moralini bozuyor.

"TÜRK EKONOMÄ°SÄ° BU SIKINTILARI DA ATLATACAK"

* Döviz kurundaki suni ÅŸiÅŸkinliÄŸin giderilmesiyle piyasalarda bekle-gör politikasÄ±nÄ±n da sona ereceÄŸini ümit ediyorum.

* Ekonomideki güncel sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n çözümüne yönelik atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlar konusunda biraz daha hÄ±zlÄ± ve kararlÄ± olunmasÄ± gerektiÄŸi açÄ±ktÄ±r.

* Nice zorlu imtihanÄ± baÅŸarÄ±yla geride bÄ±rakan Türkiye ekonomisinin çok kÄ±sa bir sürede bugünkü sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± da atlatacaÄŸÄ±na yürekten inanÄ±yorum.

"TÜRKÄ°YE EKONOMÄ°DEKÄ° BU DURGUNLUÄžU HAK ETMÄ°YOR"

* YakÄ±n geçmiÅŸte sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pek çok ülke ile yeni döneme giriyoruz. Bununla birlikte ekonomideki güncel sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± konusunda biraz daha hÄ±zlÄ± olunmamasÄ±nÄ±n gerektiÄŸi açÄ±ktÄ±r. Türkiye güçlü kamu maliyesi, bankalarÄ±nÄ±n sermaye yapÄ±sÄ±, disiplinli bütçe uygulamalarÄ±yla ekonomideki bu durgunluÄŸu hak etmiyor.

"RÄ°SK ALMADAN BU Ä°Åž YÜRÜMEZ"

* Bizim için reel ekonomi çok önemli, ekonomi insana dair her ÅŸeydir, hamd olsun ekonomimiz dim dik ayaktadÄ±r. Ben diyorum ki risk alÄ±n. Bu ülkede istikrar ve güven var. Risk almadan bu iÅŸ yürümez.

* Milletimiz ve devletimiz bu zor günlerde yanÄ±mÄ±za olan hiç kimseyi unutmayacaktÄ±r, bu para ve pulla ölçülemeyecek bir vefadÄ±r.

* Ä°ki milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapana vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± verilecek. Operatör ÅŸirketleri siz kurun. Siz kurun bakÄ±n ondan sonra onlar nasÄ±l çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yor. Bu süreçte finans sektörünün reel sektöre destek vermesi önem saÄŸlÄ±yor.