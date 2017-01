CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Biz direndikÃ§e dÃ¶vizi silah olarak kullanmaya baÅŸladÄ±lar

Borsa İstanbul'un yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Borsa İstanbul'un yeni hizmet binasının açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Bizim için reel ekonomi çok önemli, ekonomi insana dair her şeydir, hamd olsun ekonomimiz dim dik ayaktadır. Ben diyorum ki risk alın. Bu ülkede istikrar ve güven var. Risk almadan bu iş yürümez." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye'yi her şeyiyle dışa bağımlı hale getirmek isteyenlerin elleri üzerimizden hiç eksik olmadı. 2003 yılından bu yana benzer yöntemler zaman zaman denenmek istendi. Borsa üzerinden, döviz kurları üzerinden, faizler üzerinden ülkemizi krize sürükleme çabaları hep yaşandı. Büyük projelerimizi engellemek için, kredileri zorlaştırmak başta olmak üzere her yolu denediler ama artık şunu herkesin bilmesi lazım. Eski Türkiye yok. Türk ekonomisinin rakamları, hacmi, çapı çok çok büyüdü. Buna rağmen ülkemize yönelik ekonomik saldırılar durmuş değil. Milletimiz bu oyunu gördüğü için, istiklalinin ve istikbalinin önemli bir parçası olarak kabul ettiği ekonomisine de sahip çıkıyor."

"SALDIRILAR BİTMİŞ DEĞİL"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"* Bugün açılışını yapmakta olduğumuz binalarla Borsa İstanbul yeni bir döneme başlıyor.

* 15 Temmuz darbe girişiminde hedef alınan yerlerden birinin Borsa istanbul olması rastlantı değildir.

* Türkiye ekonomisinin derinliğinin olmadığı bir dönemde bu saldırılar hedeflerine ulaşabilirdi. Ama artık şunu herkesin bilmesi lazım eski Türkiye yok. Ekonominin hacmi çapı büyüdü.

* Ancak ekonomimize saldırılar bitmiş değil. Demokrasi gibi ekonomi nöbetleri tutan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"DÖVİZİ SİLAH OLARAK KULLANMAYA BAŞLADILAR"

* Biz direndikçe, mücadele ettikçe, karşımızdakiler de saldırı çıtasını yükseltiyorlar. Son günlerde döviz kurunu silah olarak kullanıp yine üzerimize gelmeye başladılar, varsın gelsinler. Biz de bunların alternatiflerini üretiyoruz, üreteceğiz. Hiçbirekonomik rasyonalitesi, temeli, karşılığı olmayan bir şekilde döviz kurunun yükseltilmesinin başka bir izahı yoktur.

* Bizim bu saldırıları karşılayacak gücümüz vardır. Bizim sorumunuz hızlı hareket edememektir. Bu da son günlerde döviz spekülasyonlarında milletimizin moralini bozuyor.

"TÜRK EKONOMİSİ BU SIKINTILARI DA ATLATACAK"

* Döviz kurundaki suni şişkinliğin giderilmesiyle piyasalarda bekle-gör politikasının da sona ereceğini ümit ediyorum.

* Ekonomideki güncel sıkıntılarımızın çözümüne yönelik atılması gereken adımlar konusunda biraz daha hızlı ve kararlı olunması gerektiği açıktır.

* Nice zorlu imtihanı başarıyla geride bırakan Türkiye ekonomisinin çok kısa bir sürede bugünkü sıkıntıları da atlatacağına yürekten inanıyorum.

"TÜRKİYE EKONOMİDEKİ BU DURGUNLUĞU HAK ETMİYOR"

* Yakın geçmişte sorun yaşadığımız pek çok ülke ile yeni döneme giriyoruz. Bununla birlikte ekonomideki güncel sıkıntılarımızın aşılması konusunda biraz daha hızlı olunmamasının gerektiği açıktır. Türkiye güçlü kamu maliyesi, bankalarının sermaye yapısı, disiplinli bütçe uygulamalarıyla ekonomideki bu durgunluğu hak etmiyor.

"RİSK ALMADAN BU İŞ YÜRÜMEZ"

* Bizim için reel ekonomi çok önemli, ekonomi insana dair her şeydir, hamd olsun ekonomimiz dim dik ayaktadır. Ben diyorum ki risk alın. Bu ülkede istikrar ve güven var. Risk almadan bu iş yürümez.

* Milletimiz ve devletimiz bu zor günlerde yanımıza olan hiç kimseyi unutmayacaktır, bu para ve pulla ölçülemeyecek bir vefadır.

* İki milyon dolarlık yatırım yapana vatandaşlık hakkı verilecek. Operatör şirketleri siz kurun. Siz kurun bakın ondan sonra onlar nasıl çalışmaya başlıyor. Bu süreçte finans sektörünün reel sektöre destek vermesi önem sağlıyor.