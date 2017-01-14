CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan iÅŸ adamlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± geciktirmeyin

Borsa Ä°stanbul'un yeni hizmet binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rk ekonomisi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaparken iÅŸ adamlarÄ±na da risk almalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Borsa Ä°stanbul'un kuruluÅŸ yÄ±l dönümünde iÅŸ adamlarÄ±na çaÄŸrÄ± yaptÄ±. ErdoÄŸan, "Türkiye'nin bugün kendisine inanan, kendisine güvenen, bunun için risk almaya hazÄ±r yatÄ±rÄ±mcÄ±lara, iÅŸ adamlarÄ±na, giriÅŸimcilere ihtiyacÄ± vardÄ±r. Geçenlerde yine söyledim. Bu iÅŸi geciktirmeyin, yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ± yapÄ±n, kendinize güvenin, ülkeye güvenin. " dedi.

"SALDIRILAR SÜRÜYOR, MÄ°LLET EKONOMÄ°SÄ°NE SAHÄ°P ÇIKIYOR

ErdoÄŸan, "Eski Türkiye yok. Türk ekonomisinin rakamlarÄ±, hacmi, çapÄ± çok çok büyüdü. Buna raÄŸmen ülkemize yönelik ekonomik saldÄ±rÄ±lar durmuÅŸ deÄŸil. Milletimiz bu oyunu gördüÄŸü için, istiklalinin ve istikbalinin önemli bir parçasÄ± olarak kabul ettiÄŸi ekonomisine de sahip çÄ±kÄ±yor." diye belirtti.

Ä°Åž ADAMLARINA ÖNEMLÄ° ÇAÄžRI: YATIRIMLARI GECÄ°KTÄ°RMEYÄ°N, RÄ°SK ALIN

Ä°ÅŸ adamlarÄ±na önemli bir çaÄŸrÄ±da bulunan CumhurbaÅŸkanÄ±, "Türkiye'nin bugün kendisine inanan, kendisine güvenen, bunun için risk almaya hazÄ±r yatÄ±rÄ±mcÄ±lara, iÅŸ adamlarÄ±na, giriÅŸimcilere ihtiyacÄ± vardÄ±r. Geçenlerde yine söyledim. Bu iÅŸi geciktirmeyin, yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ± yapÄ±n, kendinize güvenin, ülkeye güvenin. Bu ülkede istikrar var, bu ülkede güven var. Bu iki sihirli kavramÄ± asla ihmal etmeyin. Ama ÅŸimdi ben bir ÅŸey daha söylüyorum. Diyorum ki risk alÄ±n. Risk almadÄ±ktan sonra bu iÅŸ yürümez." dedi.