HÃ¼kÃ¼met o saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± harekete geÃ§ti

Bankalar BirliÄŸi'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±da kur saldÄ±rÄ±sÄ± ile reel sektÃ¶rÃ¼n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kÄ±rma operasyonuna karÅŸÄ± neler yapÄ±lacaÄŸÄ± konuÅŸuldu.

Reel sektör için hazÄ±rlanan ve daha önce açÄ±klanan 250 milyar liralÄ±k paket, öncelikle kur ÅŸoku yaÅŸayan firmalarÄ±n durumunun iyileÅŸtirilmesi, üretim ve ihracatÄ±nÄ± sürdürmesi için kullanÄ±lacak. Önceki gün BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±da bir dizi kritik karar alÄ±ndÄ±. Bankalar BirliÄŸi yönetiminin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, reel sektör destek planÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°STÄ°HDAMA ÖNCELÄ°K

Sabah'tan Okan MüderrisoÄŸlu'bnun haberine göre zirvede, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), bankalarÄ±n kullandÄ±racaÄŸÄ± kredilere yüzde 85-100 arasÄ±nda kefalet vermesinin kriterleri belirlendi. Buna göre, ilk aÅŸamada kur artÄ±ÅŸÄ±ndan etkilenen firmalara üretimin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlayacak ilave kredi açÄ±lacak. Mevcut maliyet seviyesinde üretim yapmasÄ± mümkün olmayan firmalar ayÄ±klanacak. Ä°stihdamÄ±nÄ± ve üretimini koruyan firmalarÄ±n kredilendirilmesine öncelik verilecekYeni yatÄ±rÄ±m yapan firmalarÄ±n, devlet garantili kredi kullanÄ±m talepleri mutlaka karÅŸÄ±lanacak. Sistem iÅŸletilirken, bankalarÄ±n halen idari veya yasal takibe aldÄ±ÄŸÄ± kredileri yapÄ±landÄ±rmasÄ± mümkün olmayacak.

VERGÄ° AYARLAMASI YAPILMAYACAK

Ekonominin durgunluk sarmalÄ±na girmemesi ve aynÄ± anda kur-enflasyon ÅŸoku yaÅŸamamasÄ± için de tedbirler alÄ±nacak. Buna göre, 2017 yÄ±lÄ±nda kamu tarafÄ±ndan vergi ve benzeri yolla ayarlama yapÄ±lmayacak ve enflasyon üzerindeki baskÄ± en az 2 puan azaltÄ±lacak. Özel sektörün istihdam edeceÄŸi 500 bin iÅŸçinin, asgari ücret seviyesindeki ödemesi devlet tarafÄ±ndan bir süre desteklenecek. Devlet de kamuya yararlÄ± iÅŸlerde sÄ±nÄ±rlÄ± süreli 100 bin kiÅŸi çalÄ±ÅŸtÄ±racak. Böylece, 600 bin istihdam sayesinde piyasaya kaynak enjekte edilerek ekonominin dinamizmi korunacak.

BEÅž MADDEDE DESTEK PLANI

1- Kurdan etkilenen firmalara devlet garantili kredi verilecek.

2- Üretimini sürdüren, istihdamÄ±nÄ± koruyan ÅŸirketler öncelik tanÄ±nacak.

3- Ä°hracatçÄ±ya yüzde 100 devlet kefaleti ile kredi saÄŸlanacak.

4- 500 bin iÅŸçinin asgari ücretine devlet destek verecek.

5- 100 bin kiÅŸiye kamuya yararlÄ± alanlarda iÅŸ imkânÄ± verilecek.