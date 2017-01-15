Deniz Ã¼zerine yapÄ±lan 2. havalimanÄ±nÄ±n ihalesi ne zaman aÃ§Ä±klanacak

TÃ¼rkiye'nin deniz Ã¼zerine yapÄ±lan ikinci havalimanÄ± Rize-Artvin HavalimanÄ± ihalesi yapÄ±ldÄ±.

Deniz üzerine dolgu yöntemiyle inÅŸa edilen Türkiye'nin ikinci havalimanÄ± Rize-Artvin HavalimanÄ± olacak. UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, deniz üzerine dolgu yöntemiyle inÅŸa edilecek Türkiye'nin ikinci havalimanÄ± Rize-Artvin HavalimanÄ± için mali tekliflerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Türkiye'nin dev yatÄ±rÄ±mlarÄ±ndan biri olacak bu havalimanÄ±n altyapÄ± ihalesini kimin kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± 10 ila 15 gün içinde açÄ±klayacaÄŸÄ±z." dedi.

2022'DE TAMAMLANACAK

Nisan ayÄ±na kadar havalimanÄ±nÄ±n temelini atmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Arslan, 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek ÅŸekilde yapÄ±lacak havalimanÄ±nÄ±n 2022'ye kadar tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Bakan Arslan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Rize-Artvin HavalimanÄ±'nda mali tekliflerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, havalimanÄ±nÄ±n altyapÄ± inÅŸaatÄ± için yeterlilik alan 5 firmanÄ±n ihaleye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

DÜNYADA 4. TÜRKÄ°YE'DE 2.

Rize merkeze 34 kilometre, Trabzon'a 105 kilometre, Artvin'e ise 75 kilometre uzaklÄ±ktaki YeÅŸilköy ve Pazar sahili mevkisine inÅŸa edilecek Rize-Artvin HavalimanÄ±'nÄ±n dünyanÄ±n dördüncü, Türkiye'nin ise Ordu-Giresun HavalimanÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan ikinci deniz üzerine dolgu havalimanÄ± olacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Arslan, "Ä°halede yeterli görülen 5 firmadan 4'ü teklif verdi. En düÅŸük teklif, Cengiz Ä°nÅŸaat-AGA Enerji OrtaklÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan verildi. Söz konusu mali tekliflerin deÄŸerlendirilmesinin ardÄ±ndan ihaleyi kazanan firma belirlenecek." diye konuÅŸtu. Arslan, Türkiye'nin dev yatÄ±rÄ±mlarÄ±ndan biri olacak bu havalimanÄ±n altyapÄ± ihalesini kimin kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± 10 ila 15 gün içinde açÄ±klayacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Daha sonra da kazanan firmayla sözleÅŸmeyi imzalamayÄ± ve nisan ayÄ±na kadar havalimanÄ±nÄ± temelini atmayÄ± planlÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"BÖLGE HALKININ ÖZLEMÄ°NÄ° GÄ°DERECEÄžÄ°Z"

Bakan Arslan, Rize-Artvin HavalimanÄ± Projesi'nin, yÄ±llardan beri bölgenin hep gündeminde olduÄŸunu ve dört gözle beklendiÄŸini ifade ederek, havalimanÄ±nÄ±n 2022 yÄ±lÄ±na kadar tamamlayarak bölge halkÄ±nÄ±n özlemini gidereceklerini kaydetti. Karadeniz'in hÄ±rçÄ±n dalgalarÄ±na karÅŸÄ± korunabilmesi için önemli bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Arslan, denize 85 milyon tonun üzerinde taÅŸ dolgu yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bu bakÄ±mdan projenin meÅŸakkatli olduÄŸunu belirtti. Arslan, altyapÄ± inÅŸaatÄ± devam ederken üstyapÄ± projesine de baÅŸlanmasÄ±nÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "Bu kapsamda ÅŸimdiden terminal binasÄ± ve diÄŸer üstyapÄ± tesislerinin uygulama projeleri için ihale hazÄ±rlÄ±k çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±. YaklaÅŸÄ±k 20 bin metrekare kapalÄ± alanÄ± olmasÄ± planlanan terminal binasÄ±, 3 milyona yakÄ±n yolcuya hizmet verebilecek ÅŸekilde yapÄ±lacak. Konu insan olunca insana hizmet olunca bizim önümüzde hiçbir ÅŸey duramaz." diye konuÅŸtu.