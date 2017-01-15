Bakan Zeybekci GÃ¼mrÃ¼k birliÄŸiyle ekonomide dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m baÅŸlayacak dedi

GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncellenmesi hakkÄ±nda konuÅŸan Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, ""TÃ¼rkiye olarak biz de tarÄ±mÄ± GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'ne dahil ettiÄŸimiz zaman bÃ¶yle bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m yaÅŸayacaÄŸÄ±z. HiÃ§ kimse endiÅŸe etmesin hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± da bu yÃ¶nde yapÄ±yoruz." dedi.

Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Gümrük BirliÄŸi'nin güncellenmesinin Türkiye tarÄ±mÄ± için çok önemli olduÄŸunu kaydetti. Gümrük BirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n mevcut halinden AB ve Türkiye'nin kazançlÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Zeybekci, anlaÅŸmanÄ±n karar mekanizmalarÄ±nda bulunmamanÄ±n Türkiye'yi rahatsÄ±z ettiÄŸini söyledi.Zeybekci, Gümrük BirliÄŸi'nin güncellenmesi süreci hakkÄ±nda da bilgi vererek, "YapÄ±lan bir çok görüÅŸmenin ardÄ±ndan en son 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda AB'nin Bakanlar Kurulu diyeceÄŸimiz kurulun yetki istemesi oldu, o da oy birliÄŸiyle geçti. Bu son derece olumlu ve pozitif bir geliÅŸmeydi." diye konuÅŸtu.

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N AB'YE Ä°HRACATI YÜZDE 23 ARTIÅž GÖSTERDÄ°"

AB ve Türkiye'nin bu konuda baÄŸÄ±msÄ±z kuruluÅŸlara etki deÄŸerlendirme analizleri yaptÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirten Zeybekci, ÅŸöyle devam etti:"Elde ettiÄŸimiz sonuçlarla ilgili 4 farklÄ± senaryo ortaya çÄ±ktÄ±. Birinci senaryoda, Gümrük BirliÄŸi'nde yapÄ±sal sorunlarÄ±n çözüme kavuÅŸturulmasÄ±, hizmetler ve kamu alÄ±mlarÄ±nda full geniÅŸleme, tarÄ±mda yüzde 50 bir liberasyon. Bu senaryo gerçekleÅŸtiÄŸinde Türkiye'nin GSYH'sinde yüzde 1'lik bir iyileÅŸme görülüyor. DÄ±ÅŸ ticaret noktasÄ±nda ise AB'nin Türkiye'ye ihracatÄ± yüzde 30'larda artarken, Türkiye'nin AB'ye ihracatÄ± ise yüzde 23'ler seviyesinde artÄ±ÅŸ gösteriyor.Ä°kinci senaryoda, Gümrük BirliÄŸi'nin sanayide, hizmetler ve kamu alÄ±mlarÄ± dahil tam anlamda güncellenmesi söz konusu. Bu tabii tedricen, belirli bir plan çerçevesinde olacak. Bu bizim en baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±z senaryo olarak görülüyor. Üçüncü senaryoda ise Gümrük BirliÄŸi'nin mevcut haliyle STA'ya dönüÅŸtürülmesi durumu var. Burada, 'sizin bizi karar alma mekanizmalarÄ±na almanÄ±za, 3'üncü ülkelerle STA'lara taraf olmaya gerek yok. KapsamlÄ± bir Gümrük BirliÄŸi de yapmayalÄ±m. Bunu klasik bir STA'ya dönüÅŸtürelim' diyoruz. Bu senaryo maalesef son derece baÅŸarÄ±sÄ±z bir senaryo ortaya çÄ±karÄ±yor. Dördüncü senaryo da 'siyasi olarak ben seninle aynÄ± mekanizmada olmayacaÄŸÄ±m. Üçüncü ülkelerle imzalanan STA'lara taraf olmayacaÄŸÄ±m ama sanayide, hizmetlerde, tarÄ±mda, kamu alÄ±mlarÄ±nda klasik STA imzalayalÄ±m' yaklaÅŸÄ±mÄ± bulunuyor."

"TOPLAM HAVUZ VE EKONOMÄ° BÜYÜYOR"

Zeybekci, Türkiye için önemli olanÄ±n ikinci senaryo olduÄŸunu vurgulayarak, "Ä°stediÄŸimiz ikinci senaryonun gerçekleÅŸmesi. Bu senaryoyu Türkiye için çok daha uygun olarak görüyoruz. Bu senaryoda GSYH'de yüzde 2'lik bir artÄ±ÅŸ oluyor, bu yaklaÅŸÄ±k 30-40 milyar dolarlÄ±k bir etki demek. Ä°hracatta bugüne kadarki trendin dÄ±ÅŸÄ±nda en sonuna geldiÄŸinizde yüzde 25'lik bir ilave demek. AB'nin Türkiye'ye ihracatÄ±nda da bu seviyede bir artÄ±ÅŸ gözleniyor. Toplam havuz ve ekonomi büyüyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Zeybekci, Gümrük BirliÄŸi'nin güncellenmesinin Türk ekonomisi adÄ±na dönüm noktasÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi.Brexit sonrasÄ± Ä°ngiltere'nin AB ile iliÅŸkilerinin bir benzerini Türkiye ile de kurmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Zeybekci, "Önümüzdeki dönemde Ä°ngiltere AB ile nasÄ±l bir iliÅŸkiye sahipse, Türkiye'de yüzde 100 aynÄ± iliÅŸkiye sahip olacak. Bu anlamda son derece önemli." diye konuÅŸtu.

"TARIM VE HAYVANCILIKTA DESTEK SÄ°STEMÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR"

Bakan Zeybekci, yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± etki deÄŸerlendirmelerinde kendilerini en çok zorlayacak bölümün tarÄ±m olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"AB ile Türkiye'nin tarÄ±m politikalarÄ± arasÄ±nda büyük farklar var. Biz tarÄ±mÄ±, çiftçiyi, tarÄ±msal ürünleri saÄŸlarken gümrük duvarlarÄ± ile koruma politikalarÄ± güdüyoruz. Çiftçinin almasÄ± gereken o fiyatÄ±, gümrük duvarlarÄ±yla koruyarak tüketiciye ödettiriyoruz. Yani 20-25 liraya tüketeceÄŸi eti 40-50 liraya tükettirerek parasÄ±nÄ± tüketiciye ödetiyoruz. BuÄŸday dünyada 200 lirayken, biz buÄŸdaya burada 400 lira fiyat vererek yine farkÄ± tüketiciye ödetiyoruz. Bu yanlÄ±ÅŸ deÄŸil doÄŸru ama farklÄ± bir doÄŸruyu AB yapÄ±yor. PiyasalarÄ±nÄ± açÄ±yor, vatandaÅŸ ucuz tüketiyor. DiÄŸer taraftan da et, süt yumurta, tarÄ±m ürünleri üretene belirlemiÅŸ olduÄŸu politikalarla bütçeden direk destek veriyor. Türkiye olarak biz de tarÄ±mÄ± Gümrük BirliÄŸi'ne dahil ettiÄŸimiz zaman böyle bir dönüÅŸüm yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Bununla ilgili her aÅŸamada hükümetimize, baÅŸbakanÄ±mÄ±za ve cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za bilgi arz ediyoruz. OnlarÄ±n da bu konudaki yetkilerini alÄ±yoruz. Hiç kimse endiÅŸe etmesin hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± da bu yönde yapÄ±yoruz."