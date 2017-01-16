Benzin fiyatlarÄ± artÄ±nca vatandaÅŸ Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ LPG taktÄ±rmakta buldu

Benzin fiyatlarÄ±na gelen zamlar nedeniyle vatandaÅŸlar LPG taktÄ±rmaya baÅŸladÄ±.

Son bir ayda benzin fiyatlarÄ±na üst üste yapÄ±lan zamlarla birlikte sürücüler benzinli araçlarÄ±na LPG taktÄ±rmaya baÅŸladÄ±. LPG montaj ustasÄ± LPG'nin araç motoruna her hangi bir zararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve benzinden bir farkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Avrupa ülkelerinde de LPG'li araçlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Batman sanayi sitesinde yÄ±llardÄ±r araçlara LPG montajÄ± yapan Adem BaltaÅŸ, araçlarÄ±na LPG taktÄ±rmak isteyen sürücülerden montaja dikkat etmeleri gerektiÄŸini istedi.

LPG TAKTIRILMASINDA EN ÖNEMLÄ° ÅžEY: DOÄžRU MONTAJ

YanlÄ±ÅŸ montajla beraber soÄŸutma hortumunun iÅŸlevsiz kalabileceÄŸini ve bunun da aracÄ±n hararet yapmasÄ±na neden olduÄŸunu belirten BaltaÅŸ, "LPG takÄ±lÄ±rken montaja çok dikkat edilmesi lazÄ±m. Çünkü LPG takÄ±lÄ±rken soÄŸutma hortumu da var ve bu hortum yanlÄ±ÅŸlÄ±kla eÄŸri ya da büküldüÄŸü zaman arabada soÄŸutma sorunu çÄ±kar ve aracÄ±n hararet yapmasÄ±na neden olur. Bize gelen LPG'li araçlarÄ±n tek arÄ±zasÄ± bu oluyor. Arabadaki manifold, montaj esnasÄ±nda yanlÄ±ÅŸ bir yerden deldiÄŸi zaman araç teklemeye baÅŸlar ve bu tekleme buji, subap yanmasÄ±na neden olur ve zamanla motora zarar verir. Onun için LPG montajÄ± çok önemlidir" dedi.

"BAKIMLAR DÜZENLÄ° YAPILIRSA LPG MOTORA ZARAR VERMEZ"

LPG'li araçlarÄ±n benzinli veya mazotlu araçlar gibi düzenli bakÄ±mlarÄ± olduÄŸunu ve bu bakÄ±mlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde LPG'nin motora hiçbir zararÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten, BaltaÅŸ, "LPG'nin motora her hangi bir zararÄ± yoktur. Montaj hatasÄ± varsa motora zarar verir, montaj hatasÄ± yoksa hiçbir zarar vermez ve benzinden daha güzel çalÄ±ÅŸÄ±yor. LPG bakÄ±m olarak bujilerini kontrol etmek lazÄ±m, gaz filtresi var 10 bin kilometrede bir deÄŸiÅŸmesi lazÄ±m bu bakÄ±mlarÄ± düzenli yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman hiçbir sÄ±kÄ±ntÄ± çekmezsiniz. Bu aralar daha çok LPG'ye yoÄŸunluk baÅŸlamÄ±ÅŸ inÅŸallah böyle devam eder" ifadelerini kullandÄ±.