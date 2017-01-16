TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m dÄ±ÅŸ borcu 1 yÄ±l iÃ§inde Ã¶denecek

TÃ¼rkiye'de kamu ve Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n dÄ±ÅŸ borcunun 163.3 milyara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Merkez BankasÄ±, tÃ¼m dÄ±ÅŸ borÃ§larÄ±n Ã¶deneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye'de kamu ve özel sektörün KasÄ±m sonu itibarÄ±yla, orijinal vadesine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n vadesine 1 yÄ±l veya daha az kalmÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸ borç verisi kullanÄ±larak hesaplanan kalan vadeye göre kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borç stoku, 163,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleÅŸti.Söz konusu borç stokunun 19 milyar dolarlÄ±k bölümü, Türkiye'de yerleÅŸik bankalarÄ±n ve özel sektörün, yurtdÄ±ÅŸÄ± ÅŸubeleri ile iÅŸtiraklere olan borçlarÄ±ndan oluÅŸuyor.Borçlu bazÄ±nda deÄŸerlendirildiÄŸinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü'nün yüzde 15.5, Merkez BankasÄ±'nÄ±n yüzde 0.5 ve özel sektörün de yüzde 84.0 paya sahip olduÄŸu belirlendi.

BANKA DIÅžI SEKTÖRLERÄ°N KISA VADELÄ° DIÅž BORÇLARI ARTIÅžTA

Merkez BankasÄ± verilerine göre, KasÄ±m sonu itibarÄ±yla, kÄ±sa vadeli olarak alÄ±nan dÄ±ÅŸ borçlar ise 100.8 milyar dolar olarak gerçekleÅŸti. Bu dönemde, bankalar kaynaklÄ± kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borç stoku yüzde 6.9 azalarak 60.5 milyar dolara gerilerken, banka dÄ±ÅŸÄ± sektörlerin kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borç stoku yüzde 8.0 artarak 40.2 milyar dolara çÄ±ktÄ±.BankalarÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan kullandÄ±klarÄ± kÄ±sa vadeli krediler, 2015 yÄ±l sonuna göre yüzde 30.6 azalÄ±ÅŸla 15.8 milyar dolara, yurtdÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸiklerin döviz tevdiat hesabÄ± yüzde 5.0 azalarak 14.5 milyar dolara indi. DiÄŸer sektörler altÄ±nda yer alan ithalat borçlarÄ±, 2015 yÄ±l sonuna göre yüzde 6.5 artÄ±ÅŸla 31.4 milyar dolara çÄ±ktÄ±.

KAMUNUN KISA VADELÄ° DIÅž BORÇLARI ARTTI

Borçlu bazÄ±nda incelendiÄŸinde, çoÄŸunluÄŸu kamu bankalarÄ±ndan oluÅŸan kamu sektörünün kÄ±sa vadeli borcu 2015 yÄ±l sonuna göre yüzde 15.3 artarak 16.8 milyar dolara çÄ±karken, özel sektörün kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borcu yüzde 4.2 azalarak 83.9 milyar dolara geriledi.