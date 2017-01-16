Ana Sayfa | EKONOMÄ° 16/01/2017 13:40

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ TÃ¼rkiye ekonomisine karÅŸÄ± negatif bir durum yok


BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, TÃ¼rk ekonomisiyle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, AHaber canlÄ± yayÄ±nÄ±nda ekonomi ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda kurlarda siyasi manipülasyonlarÄ±n olduÄŸunu ifade ederek, "Türkiye ekonomisine iliÅŸkin negatif bir durum yok; çok fazla derin endiÅŸeler içinde olunmamalÄ±" dedi.

"GELECEK HAFTALARDA DOLAR NORMAL SEVÄ°YEYE Ä°NER"

KurtulmuÅŸ, kurdaki deÄŸiÅŸikliklerin suni olduÄŸunu söylerken, "Bu deÄŸiÅŸimler suni de olsa enflasyon ve büyüme hedeflerimizi etkileyebilecek bir durum. TCMB'nin araçlarÄ± var, bunu kullanÄ±yor; siyaset güçlü ÅŸekilde yoluna devam ettikçe kurdaki deÄŸiÅŸiklikler de sürmez. Önümüzdeki haftalarda kur normal seviyelere inebilir, Türkiye ekonomisi kur baskÄ±sÄ±nÄ± aÅŸabilecek saÄŸlam yapÄ±ya sahip. Ama genel çerçevede büyük bir sÄ±kÄ±ntÄ± görmüyorum, Türkiye bunu aÅŸacak güçtedir" diye konuÅŸtu.

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