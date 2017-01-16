Bakan AÄŸbal 2017'da hiÃ§bir asgari Ã¼cretlinin geliri vergi nedeniyle dÃ¼ÅŸmeyecek

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, asgari Ã¼cretin 2017 yÄ±lÄ±nda vergiler nedeniyle bin 404 liranÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, asgari ücretin 2017 yÄ±lÄ± için bin 404 lira olarak belirlendiÄŸini hatÄ±rlatarak, "2017 yÄ±lÄ±nda hiçbir asgari ücretlinin geliri vergi nedeni ile bin 404 liranÄ±n altÄ±na düÅŸmeyecek" dedi. Maliye BakanÄ± AÄŸbal, BakanlÄ±k Konferans Salonunda "2016 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe GerçekleÅŸmeleri" konulu basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

"MEMURLARA ÖZEL VERGÄ° TARÄ°FESÄ° YOK"

2017 yÄ±lÄ±nda memurlarÄ±n vergi karÅŸÄ±sÄ±ndaki durumunun sorulmasÄ± üzerine Bakan AÄŸbal, "Vergi tarifesi bütün kesimler için ortak tarifedir. KiÅŸilerin gelirleri yÄ±l içinde arttÄ±kça vergi oranlarÄ±nÄ±n da artmasÄ± doÄŸaldÄ±r. Burada memurlara dönük özel bir vergi tarifesinin oluÅŸturulmasÄ± söz konusu olamaz. Yüksek maaÅŸ elde eden memurlara dönük olmak üzere daha yüksek oranda vergi ödenmesi hususu uygulamakta olduÄŸumuz bir sistem" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

"ASGARÄ° ÜCRETLÄ°NÄ°N MAAÅžI VERGÄ° NEDENÄ°YLE DÜÅžMEYECEK"

"Asgari ücretin 2017 yÄ±lÄ± için bin 404 lira olarak açÄ±kladÄ±k" ifadelerine yer veren Bakan AÄŸbal, "2017 yÄ±lÄ±nda hiçbir asgari ücretlinin geliri vergi nedeni ile bin 404 liranÄ±n altÄ±na düÅŸmeyecek" diye konuÅŸtu. Bakan AÄŸbal, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n tasarruf yÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±na vurgu yaparak, "Kamu harcamalarÄ±nda bir artÄ±ÅŸ olacak ama bunun minimum seviyede olmasÄ±, kamu kaynaklarÄ±nÄ±n etkili ve verimli kullanÄ±lmasÄ± kamuda her türlü savurganlÄ±ÄŸÄ±n önüne geçilmesi maliye politikasÄ±nda uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z temel hususlardan biri. 2017 yÄ±lÄ±nda hem personel harcamalarÄ±nda hem de cari harcamalarda önemli tasarruflara gideceÄŸiz. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak bu konuda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararlar var. BakanlÄ±k olarak uygulamaya koyacaÄŸÄ±mÄ±z tedbirler var. Bütçeden, gerek reel sektör destekleri gerekse ekonominin desteklenmesi konusunda ortaya koyduÄŸumuz perspektifi 2017 yÄ±lÄ±nda devam ettireceÄŸiz" dedi.