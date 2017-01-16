DolarÄ±n yÃ¼kseliÅŸini muhtarlar bÃ¶yle protesto etti

AdÄ±yaman'da KÃ¶y ve Mahalle MuhtarlarÄ± Mesleki DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Abdulkadir Geylani TaÅŸ ve Ã¼ye muhtarlar dolarÄ±n yÃ¼kseliÅŸini burnunu silerek protesto etti.

AdÄ±yaman'da , dolardaki yükseliÅŸi protesto etti. Dernek binasÄ± önünde, "YalnÄ±z DeÄŸilsin Reis AdÄ±yaman Seninle" yazÄ±lÄ± afiÅŸ ve "Döviz Boz, Oyun Boz" yazÄ±sÄ± ile dolardaki yükseliÅŸe dikkat çeken muhtarlar, sahte ABD DolarÄ± yakÄ±p, dolar ile burun sildi. DolarÄ±n 3777 TL, avronun 3997 TL'ye yükselmesinin nedeninin küresel güçlerin ekonomik baskÄ±sÄ± olduÄŸunu kaydeden muhtarlar, vatanÄ±n dolara satÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

''ÜLKEMÄ°ZE EKONOMÄ°K ANLAMDA SALDIRILAR DEVAM ETMEKTE''

AdÄ±yaman Köy ve Mahalle MuhtarlarÄ± Mesleki DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Abdulkadir Geylani TaÅŸ, konu ile ilgili basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. TaÅŸ, "Türkiye'mize yönelik 15 Temmuz sonrasÄ±ndaki hain alçak saldÄ±rÄ±lar maalesef devam etmektedir. DolarÄ±n ve avronun ülkemizde alÄ±p baÅŸÄ±nÄ± gittiÄŸi ÅŸu günlerde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± zor duruma düÅŸürmek amacÄ±yla, ülkemizi zor duruma düÅŸürmek amacÄ±yla dolar bazÄ±nda ülkemize ekonomik anlamda saldÄ±rÄ±lar devam etmektedir. Kendini 1 dolara satan o alçaklar, o ÅŸerefsizler, o hainlere sesleniyoruz. Para için ülke satÄ±lmaz, para için vatan satÄ±lmaz. CanÄ±mÄ±zÄ± veririz ama vatanÄ±mÄ±zÄ± vermeyiz. Ne kadar uÄŸraÅŸÄ±rsanÄ±z uÄŸraÅŸÄ±n, ne kadar ülke ekonomisi üzerine saldÄ±rÄ±rsanÄ±z saldÄ±rÄ±lsÄ±n, evimizdeki yataklarÄ± satarÄ±z, yorganÄ± satarÄ±z ama asla ve asla vatanÄ±mÄ±zÄ± dolara satmayacaÄŸÄ±z. Åžu an ülke ekonomik anlamda baskÄ± altÄ±ndadÄ±r, saldÄ±rÄ± altÄ±ndadÄ±r. Bütün Türk milleti bir an önce bir olup dolarlarÄ±nÄ±, altÄ±nlarÄ±nÄ± bozmak zorundadÄ±r. Dolar bu insanlarÄ±n ÅŸerefi ise onlarÄ±n haysiyeti, kiÅŸiliÄŸiyse tüküreyim onlarÄ±n ÅŸerefine." dedi.