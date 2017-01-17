MÃ¼dÃ¼rler TMSF'nin iliÅŸkili olduÄŸu bakan tarafÄ±ndan atanacak

TMSF'nin atandÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketlerin varlÄ±klarÄ±nÄ±n yÃ¶netimine, satÄ±lmasÄ±na, feshine, tasfiyesine iliÅŸkin kararlar dÃ¼zenlendi.

Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen veya kayyum olarak TMSF'nin atandÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketlerin varlÄ±klarÄ±nÄ±n ve mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerinin soruÅŸturma ve kovuÅŸturma sonuna kadar yönetimine, satÄ±lmasÄ±na, feshine, tasfiyesine iliÅŸkin kararlar düzenlendi.OlaÄŸanüstü Hal (OHAL) kapsamÄ±nda çÄ±kartÄ±lan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenlemeye iliÅŸkin usul ve esaslar Resmi Gazete'ye yayÄ±mlandÄ±. Buna göre, anonim ÅŸirketlerin yönetim kurulu üyeleri, limited ÅŸirketlerin müdür ya da müdürleri, diÄŸer ÅŸirketlerin yöneticileri ile bu ÅŸirketlerin genel müdür, murahhas aza, murahhas müdür veya aynÄ± yetkilere sahip üst yöneticileri TMSF'nin iliÅŸkili olduÄŸu Bakan tarafÄ±ndan atanacak. Fon tarafÄ±ndan atanan veya görevlendirilenler dahil, ÅŸirket yöneticileri gerektiÄŸinde Bakan tarafÄ±ndan görevden alÄ±nacak ve yerlerine yenileri atanacak. Åžirketlerin bunun dÄ±ÅŸÄ±nda kalan yöneticileri yetkili organlarÄ±nca belirlenecek. AyrÄ±ca, AÅž'lere en az 3, en fazla 9 yönetim kurulu üyesi, limited ÅŸirketlere ise en fazla 3 müdür atanabilecek.

ATANACAK YÖNETÄ°CÄ°LER TÜRK VATANDAÅžI OLACAK

AynÄ± sermaye grubuna ait birden fazla ÅŸirketin olmasÄ± halinde, ana ÅŸirkete atanacak yönetim kurulu veya müdürler kurulu, müdür ve yöneticiler, aynÄ± sermaye grubuna ait ÅŸirketlerin tamamÄ±nÄ±n yönetiminden yetkili ve sorumlu olacak. Ancak, aynÄ± sermaye grubuna ait olmakla birlikte iÅŸlem hacmi, üretim veya istihdam kapasitesi, cirosunun büyüklüÄŸü ve benzeri nedenlerle ayrÄ± bir yönetim tarafÄ±ndan yönetilmesi gereken ÅŸirketlerin bulunmasÄ± halinde, bu ÅŸirketler için ayrÄ± yönetim kurulu, müdürler kurulu, müdür veya yönetici görevlendirilebilecek.Åžirkete atanacak yöneticilerde Türk vatandaÅŸÄ± olmak, kamu haklarÄ±ndan mahrum bulunmamak ve anayasal düzen ile bu düzenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suçlardan mahkum olmamak gibi ÅŸartlar aranacak.

ÅžÄ°RKET YÖNETÄ°CÄ°LERÄ°NÄ°N HAK, YETKÄ° VE SORUMLULUKLARI

Bakan tarafÄ±ndan atanan ÅŸirket yöneticilerinin ücretleri tecrübe, bilgi birikimi, eÄŸitim düzeyi ve pozisyonu ile ÅŸirketin özelliÄŸi dikkate alÄ±narak Bakan tarafÄ±ndan, diÄŸer yöneticilerin ücretleri ise ÅŸirketin yetkili organlarÄ±nca belirlenecek. Birden fazla ÅŸirketin yönetim organÄ±na atananlara bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenecek. Åžirket, hak ve menfaatleri gözetilerek ticari teamüllere uygun bir ÅŸekilde basiretli bir tacir gibi yönetilecek. Åžirketin iktisadi faaliyetlerini sürdürmesi, üretim ve istihdama katkÄ± saÄŸlamasÄ± esas alÄ±nacak.

SATIÅž, FESÄ°H VE TASFÄ°YEYE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N HÜKÜMLER

Åžirket yönetim organÄ±nÄ±n belirleyeceÄŸi baÄŸÄ±msÄ±z denetçi veya yeminli mali müÅŸavirler tarafÄ±ndan ÅŸirket varlÄ±klarÄ±nÄ±n deÄŸeri ile bu deÄŸerin borç ve yükümlülükleri karÅŸÄ±lamak için yeterli olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸirketin mali durumunu, ortaklÄ±k yapÄ±sÄ± ile piyasa koÅŸullarÄ± ve ÅŸirketin diÄŸer sorunlarÄ± hakkÄ±ndaki tespitini içeren mali durum raporu hazÄ±rlanacak. Söz konusu rapor ÅŸirket yönetim organÄ± tarafÄ±ndan da hazÄ±rlanabilecek.HazÄ±rlanan rapor, görüÅŸü ile birlikte ÅŸirket yönetimi tarafÄ±ndan ilgili Bakan'a sunulacak. Mali durum, ortaklÄ±k yapÄ±sÄ±, piyasa koÅŸullarÄ± veya diÄŸer sebepler nedeniyle mevcut halinin sürdürülebilir olmamasÄ± durumunda ÅŸirketin, ÅŸirket varlÄ±klarÄ±nÄ±n veya mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerinin satÄ±lmasÄ±na veya feshi ile tasfiyesine Bakan tarafÄ±ndan karar verilebilecek.Åžirketin, varlÄ±klarÄ±nÄ±n veya mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerinin satÄ±lmasÄ± sonucu elde edilen gelir, soruÅŸturma ve kovuÅŸturma sonuna kadar bir kamu bankasÄ±nda ÅŸirket hissedarlarÄ± adÄ±na bloke edilecek ve bu durum ilgili mahkemeye bildirilecek.

ÅžÄ°RKETÄ°N TASFÄ°YESÄ° BAKAN KARARIYLA FONA'A BÄ°LDÄ°RÄ°LECEK

Åžirketin tasfiyesine dair Bakan kararÄ± Fon'a bildirilecek. Bu ÅŸirketler Fon'un yazÄ±lÄ± bildirimi üzerine ilgili sicilden baÅŸkaca bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n terkin olunacak.Fon tarafÄ±ndan ÅŸirketin sicilden terkini, vergi dairelerine ve ilgili diÄŸer kamu kurumlarÄ±na, ÅŸirket aleyhine açÄ±lan davalarÄ±n görüldüÄŸü mahkemelere, ÅŸirket aleyhine yapÄ±lan takiplerin yürütüldüÄŸü icra müdürlüklerine ve halka açÄ±k ÅŸirketlerde ise Sermaye PiyasasÄ± Kuruluna ve Borsa Ä°stanbul AÅž'ye bildirilecek. Tasfiye süresince tutulan defterler ve kayÄ±tlar ÅŸirketin tüzel kiÅŸiliÄŸinin sona ermesinden itibaren 5 yÄ±l Fon bünyesinde muhafaza edilecek.