ÃœnlÃ¼ hamburger markasÄ±na aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kazandÄ±

Ä°ngiliz aÅŸÃ§Ä± James Oliver Ã¼nlÃ¼ hamburger markasÄ± McDonald's'a aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kazandÄ±. McDonald's'Ä±n hamburgerinde et olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hayvansal yaÄŸ ve amonyaktan oluÅŸtuÄŸunu kanÄ±tladÄ±.

Ä°ngiliz aÅŸçÄ± James Oliver, dünyaca ünlü fast food restoranlar zinciri McDonalds'a karÅŸÄ± açtÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kazandÄ±. Oliver'Ä±n ABD'de kazandÄ±ÄŸÄ± davayla birlikte McDonalds'Ä±n ABD'deki restoranlarÄ±nda satÄ±lan hamburgerlerinde hayvansal yaÄŸ hamuru ve amonyak kullandÄ±ÄŸÄ± kanÄ±tlandÄ±.

"ET ARTIKLARI VE YAÄž KULLANIYORLAR"

Uzun yÄ±llardÄ±r McDonalds'Ä±n hamburgerlerinde et kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Oliver, "Basitçe, köpekler için alÄ±nan en ucuz et artÄ±klarÄ±, yaÄŸ ve baÄŸ dokularÄ± alÄ±yorlar ve bir takÄ±m iÅŸlemlerden geçirdikten sonra bunu insanlara satÄ±yorlar. Herhangi bir iyi insan neden amonyak doldurulmuÅŸ eti çocuklara yedirir?" ifadelerini kullandÄ±.

"MCDONALDS TÜRKÄ°YE GIDA GÜVENLÄ°ÄžÄ° KOÅžULLARINA UYUYOR"

McDonalds'Ä±n mahkeme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan menülerinde bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gidip gitmeyeceÄŸi veya nasÄ±l bir politika izleyeceÄŸi henüz bilinmiyor. Öte yandan Oliver ile ilgili haberlerin medyada yer almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan McDonalds Türkiye bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. AçÄ±klamada "McDonald's için üretim yapan tüm üreticilerimiz GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n getirdiÄŸi kurallar ve Türk GÄ±da Kodeksi'ne ek olarak McDonald's'Ä±n üreticileri için geçerli tüm gÄ±da güvenliÄŸi koÅŸullarÄ±na da uymaktadÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.