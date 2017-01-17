PÃœÄ°S'ten akaryakÄ±t zamlarÄ±yla ilgili ÅŸok aÃ§Ä±klama

Petrol ÃœrÃ¼nleri Ä°ÅŸverenler SendikasÄ± akaryakÄ±ta gelen zamlarla ilgili "AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseliÅŸinde ana unsurlar, dÃ¶viz kurlarÄ±nda ve ham petrol fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸlardÄ±r" dedi.

AkaryakÄ±t zamlarÄ± nedeniyle gelen tepkiler üzerine PÜÄ°S'ten yapÄ±lan açÄ±klamada, tüketicilerin bu zamlarÄ±n bayilerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± kanÄ±sÄ±ndan dolayÄ±, kendilerine yönelik suçlayÄ±cÄ± ifadeler kullandÄ±klarÄ± kaydedildi.

"SENDÄ°KANIN FÄ°YAT ARTIÅžINDA EN UFAK BÄ°R KATKISI YOKTUR"

AçÄ±lamada, akaryakÄ±t fiyatlarÄ±nÄ±n oluÅŸumunda sendikanÄ±n ve akaryakÄ±t bayilerinin en ufak bir iradesi, katkÄ±sÄ±, müdahalesi veya söz hakkÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, fiyat artÄ±ÅŸ ve azalÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n sendikanÄ±n sosyal medya sayfalarÄ±ndan yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n nedeninin tamamen tüketici ve bayileri bilgilendirme amaçlÄ± olduÄŸunun altÄ± çizildi.AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±nÄ±n petrol piyasasÄ±nda EPDK tarafÄ±ndan uygulanan fiyat metodolojisi çerçevesinde ürün fiyatÄ±, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), toplam daÄŸÄ±tÄ±m payÄ±yla Katma DeÄŸer Vergisi'nin (KDV) toplamÄ±ndan meydana geldiÄŸinin belirtildiÄŸi açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

ZAMI ETKÄ°LEYEN TEK NEDEN DÖVÄ°Z KURLARINDAKÄ° ARTIÅž

"Rafineri fiyatÄ±, ham petrol ve döviz kuruna baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸkenlik göstermektedir. ÖTV ise maktu yani sabit bir rakamdan oluÅŸmaktadÄ±r. DaÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi ve bayi karÄ± da çok az deÄŸiÅŸkenlik göstermektedir. KDV ise fiyatÄ± oluÅŸturan bu dört unsurun toplamÄ± üzerinden yüzde 18 olarak hesaplanarak toplama ilave edilmektedir. AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±nÄ±n yükseliÅŸinde ana unsurlar, döviz kurlarÄ±nda ve ham petrol fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸlardÄ±r. Bir baÅŸka ifadeyle ülkemizdeki akaryakÄ±t fiyatlarÄ±ndaki zamlar dünya petrol piyasalarÄ±ndaki petrol fiyatlarÄ±nÄ±n yükseliÅŸi ve ülkemizdeki döviz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸlar sebebiyle yapÄ±lmaktadÄ±r."

"DÖVÄ°ZDEKÄ° ARTIÅž PROVAKASYON"

AçÄ±klamada, dövizdeki artÄ±ÅŸ "provakasyon" olarak tanÄ±mlanarak, "AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en önemli unsuru olan dövizdeki anormal yükseliÅŸten kaynaklandÄ±ÄŸÄ± hususu ne kadar gerçek ise, döviz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸ mihraklar tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu da o kadar gerçektir. Ancak biz PÜÄ°S mensubu ve yöneticileri olarak, milletimizin üstün saÄŸduyusu ve eÅŸsiz vatan sevgisi ile bu hain saldÄ±rÄ±yÄ± da baÅŸarÄ±yla püskürteceÄŸine ve buna baÄŸlÄ± olarak akaryakÄ±t fiyatlarÄ±nda da düÅŸüÅŸlerin olacaÄŸÄ±na yürekten inanÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde de bulunuldu. AkaryakÄ±tta en son 13 Ocak Cuma günü benzinin litresine 15, motorine ise 13 kuruÅŸ zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.