Alman yetkili TÃ¼rkiye yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ±nÄ± hak ediyor dedi

Alman-TÃ¼rk Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Genel Sekreteri ve YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Jan NÃ¶ther, uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n TÃ¼rkiye'de yatÄ±rÄ±m yapmakta Ã§ekingen davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, "Bu Ã¼lke yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ±nÄ± hak ediyor" dedi.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nöther, Alman devlet radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye'de OHAL kapsamÄ±nda alÄ±nan önlemlerin uzun süreceÄŸine dair endiÅŸesinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. UluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n Türkiye'de yatÄ±rÄ±m yapmakta çekingen davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ± orta ölçekli yatÄ±rÄ±m planlarÄ±nÄ±n bir süreliÄŸine ertelendiÄŸini ifade eden Nöther, buna karÅŸÄ±n Türk ekonomisine yönelik güven algÄ±sÄ±nÄ±n geri geleceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Nöther, "Bu ülke yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ±nÄ± hak ediyor. Åžu andaki siyasi ortamda bu görülmese de çok sayÄ±daki genel veri bunu söylüyor." diye konuÅŸtu.

"ZOR ZAMANLARDA DÄ°YALOG ÇOK ÖNEMLÄ°"

Jan Nöther, Almanya'nÄ±n Türkiye'ye yönelik yatÄ±rÄ±mlarÄ± hakkÄ±nda ise "Ben zor zamanlarda diyaloÄŸun çok önemli olduÄŸunu düÅŸünüyorum ve özellikle de Alman yatÄ±rÄ±mcÄ±lar Türk ortaklarÄ±nÄ±n geleceÄŸe yönelik önünü açmak için birtakÄ±m adÄ±mlar atÄ±yor." ifadesini kullandÄ±. Türkiye'de faaliyet gösteren Alman yazÄ±lÄ±m ÅŸirketi SAP'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Franz Faerber de Nöther'in Türkiye hakkÄ±ndaki olumlu görüÅŸlerini destekledi.

"Ä°STANBUL'DA YAÅžAYANLAR GENÇ VE EÄžÄ°TÄ°MLÄ°"

Faerber, "Ä°stanbul'da 17 milyon kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. Bu genç ve eÄŸitimli bireyler bakÄ±mÄ±ndan büyük bir fÄ±rsat sunuyor. Rekabet durumu, iyi eÄŸitimli insanlarÄ±n aranÄ±p da bulunamadÄ±ÄŸÄ± ülkelerdeki gibi deÄŸil. Burada gerçekten kalifiye bulma imkanÄ±mÄ±z var." dedi.