Ana Sayfa | EKONOMÄ° 17/01/2017 21:39

Bakan AÄŸbal SGK prim Ã¶demelerini yapamayanlara ikinci bir ÅŸans getiriyoruz


TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len torba kanun tasarÄ±sÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunan Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "KasÄ±m ve AralÄ±k aylarÄ±nda vergi ve SGK prim Ã¶demelerini yapamayan ve haklarÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ikinci bir ÅŸans getiriyoruz" dedi.

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, TBMM Genel Kurulunda görüÅŸülen "torba kanun" tasarÄ±sÄ± üzerinde verdikleri önerge ile bazÄ± alacaklarÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± düzenleyen kanunda önemli deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n geçen KasÄ±m ve AralÄ±k aylarÄ±nda ödenecek tutarlarÄ± farklÄ± nedenlerle ödeyemediklerini belirten AÄŸbal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

KAÇIRANLARA, MAYIS'A KADAR Ä°KÄ°NCÄ° ÅžANS

"Bu sürelerin uzatÄ±lmasÄ± için vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan yoÄŸun talep aldÄ±k. Hükümet olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸerlendirmede, böyle bir uzatmanÄ±n uygun olacaÄŸÄ± kanaatine vardÄ±k. Yeniden yapÄ±landÄ±rma kapsamÄ±nda KasÄ±m ve AralÄ±k aylarÄ±nda vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ikinci bir ÅŸans getiriyoruz. HaklarÄ±nÄ± kaybedenler, ödemelerini MayÄ±s ayÄ± sonuna kadar yapabilecek.

TÜM TAKSÄ°TLERÄ°N ÖDEME SÜRESÄ° FAÄ°ZSÄ°Z UZATILDI

Taksitlerini düzenli ödeyen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da vergi bakÄ±mÄ±ndan Ocak ve Mart ayÄ±nda, sigorta primleri bakÄ±mÄ±ndan ise Åžubat ve Nisan aylarÄ±nda ödeyecekleri taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz olarak uzattÄ±k. Bundan sonraki yeniden yapÄ±landÄ±rmanÄ±n tüm taksitlerini 4'er ay uzattÄ±k. Hükümet olarak her zaman vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan gelen talepleri dikkate aldÄ±k. Yani Ocak ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken ödemeler MayÄ±s ayÄ±nda, Åžubat ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerekenler Haziranda ve izleyen her taksit bu ÅŸekilde 4 ay ötelenerek ödenebilecek. Böylece içinde bulunduÄŸumuz süreçte vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yeni bir imkan saÄŸladÄ±k."

PEÅžÄ°N ÖDEYENE YENÄ° Ä°MKAN

Maliye BakanÄ± AÄŸbal, kanundan yararlanmak için peÅŸin ödeme tercihinde bulunanlardan ödemelerini yapamayanlarÄ±n dilemeleri halinde MayÄ±s sonuna kadar peÅŸin ödeme indiriminden yararlanarak ödemelerini yapabileceÄŸini kaydetti.PeÅŸin ödemeye imkanÄ± elvermeyenlerin taksitli ödemeye geçebileceÄŸini anlatan AÄŸbal, "Daha önce peÅŸin ödemelerini AralÄ±k ayÄ±nda gecikme zammÄ± ile yapan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za da peÅŸin ödeme indirimi uygulayacaÄŸÄ±z ve fazla ödedikleri tutarÄ± iade edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

 

 

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