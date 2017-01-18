Ä°ÅŸsizlik vatandaÅŸÄ± isyan ettirdi

Ã‡in mallarÄ±nÄ±n piyasaya girmesiyle birlikte iÅŸsizliÄŸin artmasÄ± nedeniyle 350'ye yakÄ±n vatandaÅŸ Kosova vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kmak iÃ§in baÅŸvuruda bulundu.

Kosova'nÄ±n güneyinde yer alan ve KosovalÄ± Türklerin de yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Prizren'de 350'ye yakÄ±n vatandaÅŸ, Kosova vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan çÄ±kmak için resmi olarak baÅŸvuruda bulundu. Konuyla ilgili DHA'ya konuÅŸan Prizren Belediyesi Maliye ve Ekonomi Müdürü ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Sekreteri Ertan Simitçi, Kosova'da siyasi belirsizlik ve bununla birlikte ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yoÄŸun olduÄŸu Prizren'de, Avrupa'da yaÅŸayan 350'ye yakÄ±n vatandaÅŸÄ±n vatandaÅŸlÄ±ktan çÄ±kmak için baÅŸvuruda bulunduÄŸunu söyledi.

''ÇÄ°N MALLARI PÄ°YASAYA GÄ°RÄ°NCE ESNAF SIKINTI YAÅžADI''

Uzun yÄ±llar esnaflÄ±k yapan Yonuz Rada'da kendisi iÅŸlettiÄŸi çeyiz dükkanÄ±nda DHA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Kosova'da her geçen gün satÄ±ÅŸlarÄ±n düÅŸtüÄŸünü söyledi. FabrikalarÄ±n kapanmasÄ±yla iÅŸsizliÄŸin her geçen gün arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Rada, Kosova'ya yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde iÅŸsizliÄŸin her geçen gün daha da kötüye gideceÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. Çin mallarÄ±nÄ±n piyasaya girmesiyle birlikte küçük esnafÄ±n büyük sÄ±kÄ±ntÄ±da olduÄŸunu belirten Rada, iÅŸ bulamayan gençlerin çözümü Avrupa ülkelerine kaçmakta bulduÄŸunu söyledi.

Ä°ÅžE ALINMAYINCA BALON SATMAYA BAÅžLADI

Prizren'in ÅžadÄ±rvan MeydanÄ±'nda balon satarak hayatÄ±nÄ± idame ettirdiÄŸini söyleyen Hilmi Kitmir, birçok yere iÅŸ baÅŸvurusunda bulunduÄŸunu ancak iÅŸe alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Sabah erken saatlerde ÅžadÄ±rvan MeydanÄ±'na çÄ±kÄ±p balon sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kitmir, gelecekten umutlu olduÄŸunu söyledi.

EKSÄ° 10 DERECEDE SEYYAR SATICILIK YAPIYOR

Bere ve atkÄ± satarak evine ekmek götürmeye çalÄ±ÅŸan Åžahip Skeya ise, iÅŸsizlikten ÅŸikayetçi. Eksi 10 derecenin altÄ±nda seyyar satÄ±cÄ±lÄ±k yaparak geçinmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Skeya, satÄ±ÅŸlarÄ±n durduÄŸunu ve halkta para olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 17 Åžubat'ta baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 9'uncu yÄ±lÄ±nÄ± kutlamaya hazÄ±rlanan KosovalÄ±lar, umutlarÄ±nÄ± dilek tutarak köprüye astÄ±klarÄ± kilitlerde arÄ±yor.