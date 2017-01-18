BankalarÄ±n kara listesine girenlere sicil affÄ± geliyor

Yeni KHK ile bankalara borcu olan ve kara listesine girenlere sicil affÄ± meclisten geÃ§ti.

Bankalara borcu olan veya kara listeye düÅŸen vatandaÅŸlar "Sicil affÄ± ne zaman çÄ±kacak?" diye merak ederken Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ±, Meclis'ten geçti.Gümrük ve Ticaret BakanÄ± Bülent Tüfenkci müjdeli haberi Twitter hesabÄ±ndan duyurdu. Tüfenkci açÄ±klamasÄ±nda "BankalarÄ±n kara listesine girenlere sicil affÄ±, yatÄ±rÄ±mcÄ±lara vergi ve harç muafiyeti getiren tasarÄ± TBMM'de kabul edildi. HayÄ±rlÄ± olsun" dedi.

BEKLENEN 'KARA LÄ°STE' AFFI

KullandÄ±ÄŸÄ± nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine iliÅŸkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kiÅŸilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kiÅŸilerin ve kredi müÅŸterilerinin karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z çÄ±kan çek, protesto edilmiÅŸ senet, kredi kartÄ± ve diÄŸer kredi borçlarÄ±nÄ± zamanÄ±nda ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar BirliÄŸi Risk Merkezine bildirilen kiÅŸiler ve kredi müÅŸterileri, söz konusu borçlarÄ±nÄ± düzenlemenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 6 ay içinde tamamÄ±nÄ± ödemeleri veya yeniden yapÄ±landÄ±rmalarÄ± halinde geçmiÅŸ ödeme performanslarÄ±na iliÅŸkin olumsuz kayÄ±tlar dikkate alÄ±nmayabilecek.Kredi kuruluÅŸlarÄ± ve finansal kuruluÅŸlarÄ±n bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapÄ±landÄ±rmasÄ± veya yeni kredi kullandÄ±rÄ±lmasÄ±, bu kuruluÅŸlara hukuki ve cezai sorumluluk doÄŸurmayacak.

30 YIL ÜZERÄ°NE EK Ä°KRAMÄ°YE

Kanunla, emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabÄ±ndaki 30 yÄ±llÄ±k üst sÄ±nÄ±rÄ±n Anayasa Mahkemesince iptali üzerine ortaya çÄ±kan sorunun giderilmesi amacÄ±yla düzenleme yapÄ±lÄ±yor. Düzenlemenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce 30 seneden fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasÄ±na raÄŸmen 30 tam hizmet yÄ±lÄ± üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, 30 yÄ±lÄ± aÅŸan her tam hizmet yÄ±lÄ± için 50 liradan aÅŸaÄŸÄ± olmamak üzere, görevlerinden ayrÄ±ldÄ±klarÄ± tarihteki emekli keseneÄŸine esas aylÄ±k unsurlarÄ± üzerinden aylÄ±klarÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±ç tarihindeki katsayÄ±lar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alÄ±narak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin yasanÄ±n yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihi takip eden bir yÄ±l içinde baÅŸvuruda bulunmalarÄ± ÅŸartÄ±yla 7 bin 500 liraya kadar olan kÄ±smÄ± baÅŸvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, varsa kalan kÄ±smÄ± ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ± içinde ödenecek.

FAÄ°Z KARARI YILDA 8 KEZ DUYURULACAK

Ayda en az bir kez toplanan Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu, yÄ±lda en az 8 kez toplanacak. Para PolitikasÄ± Kurulu toplantÄ±larÄ±, baÅŸkanÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine yapÄ±lacak.

MÜLKÄ°YETÄ°N KAMUYA GEÇMESÄ° SÄ°CÄ°LE ÅžERHLE DE OLACAK

Kara, deniz ve hava ulaÅŸÄ±m araçlarÄ± hakkÄ±nda verilen el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda, el koyma iÅŸlemi bu araçlarÄ±n kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu sicile ÅŸerh verilerek de olabilecek. Åžerhten sonra kamuya geçme iÅŸlemlerine devam edilecek.