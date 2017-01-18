Karayolu DÃ¼zenleme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ticari araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine gÃ¶z aÃ§tÄ±rtmadÄ±

Karayolu DÃ¼zenleme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ticari belgesiz araÃ§lara 200 milyon TL ceza kesti.

Karayolu Düzenleme Genel MüdürlüÄŸü ekiplerince, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, DiyarbakÄ±r, Erzurum, Gaziantep, Ä°stanbul, Ä°zmir, Samsun, Sivas ve Trabzon bölge müdürlüklerine baÄŸlÄ± yol kenarÄ± denetim istasyonlarÄ±nda ticari araç sürücülerine göz açtÄ±rÄ±lmadÄ±. Ekipler, geçen yÄ±l toplam 37 milyon 71 bin 302 aracÄ± denetlendi. Söz konusu denetimlerde 199 bin 588 araca, 200 milyon 363 bin 126 lira ceza kesti.

Ä°STANBUL'A 71 MÄ°LYON TL CEZA KESÄ°LDÄ°

Yol kenarÄ± denetim istasyonlarÄ±ndan Ä°stanbul Bölge MüdürlüÄŸü, 11 milyon 41 bin 582 aracÄ±n kontrolünü yaparak, en fazla aracÄ±n denetlendiÄŸi bölge oldu. Kontrol edilen toplam araç sayÄ±sÄ±nÄ±n yüzde 29,78'inin denetimi burada gerçekleÅŸtirildi. Söz konusu bölgede yol kenarÄ± denetim istasyonlarÄ±nda kontrol edilen araçlardan 72 bin 552'sine toplam 71 milyon 99 bin 871 lira ceza kesildi. Böylece toplam ceza miktarÄ±nÄ±n yüzde 35,49'unun kesildiÄŸi Ä°stanbul, en fazla ceza kesilen bölge oldu.

ÜLKE GENELÄ°NDE 200 MÄ°LYON TL CEZA KESÄ°LDÄ°

Denetimlerde kesilen 200 milyon 363 bin 126 liralÄ±k cezanÄ±n, 97 milyon 374 bin 887 lirasÄ± Karayolu TaÅŸÄ±ma Kanunu ihlalinden, 102 milyon 988 bin 239 liralÄ±k kÄ±smÄ± ise KarayollarÄ± Trafik Kanunu ihlalinden kaynaklandÄ±.Kesilen cezalarÄ±n büyük kÄ±smÄ±nÄ±n yetki belgesi olmamasÄ±ndan ve fazla yükleme yapÄ±lmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Ä°LLERE GÖRE CEZA ÖDEMELERÄ°

Söz konusu dönemde 13 bölge müdürlüÄŸünün baÄŸlÄ± olduÄŸu yol kenarÄ± denetim istasyonlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± denetimler ve kestiÄŸi cezalar ÅŸöyle:

Adana'da denetlenen 5 milyon 771 bin 386 araçtan 21 bin 859'una 24 milyon 418 bin 458 lira,

Ankara'da denetlenen 4 milyon 459 bin 815 araçtan 21 bin 860'Ä±na 20 milyon 163 bin 5 lira,

Antalya'da denetlenen 1 milyon 163 bin 443 araçtan 8 bin 759'una 9 milyon 293 bin 688 lira,

Bolu'da denetlenen 614 bin 559 araçtan 7 bin 34'üne 6 milyon 456 bin 148 lira,

Bursa'da denetlenen 1 milyon 599 bin 768 araçtan 12 bin 410'una 13 milyon 98 bin 187 lira,

DiyarbakÄ±r'da denetlenen 321 bin 210 araçtan 5 bin 196'sÄ±na 4 milyon 340 bin 480 lira,

Erzurum'da denetlenen 1 milyon 198 bin 571 araçtan 4 bin 770'ine 4 milyon 713 bin 435 lira,

Gaziantep'te denetlenen 1 milyon 485 bin 376 araçtan 6 bin 884'üne 6 milyon 557 bin 523 lira,

Ä°stanbul'da denetlenen 11 milyon 41 bin 582 araçtan 72 bin 552'sine 71 milyon 99 bin 871 lira,

Ä°zmir'de denetlenen 4 milyon 846 bin 866 araçtan 17 bin 648 araca 17 milyon 705 bin 156 lira,

Samsun'da denetlenen 1 milyon 461 bin 769 araçtan 7 bin 701'ine 7 milyon 979 bin 5 lira,

Sivas'ta denetlenen 1 milyon 278 bin 969 araçtan 6 bin 761'ine 8 milyon 419 bin 342 lira,

Trabzon'da denetlenen 1 milyon 827 bin 988 araçtan 6 bin 154'üne 6 milyon 118 bin 828 lira.