Rus turistler yeniden TÃ¼rkiye'yi istedi

Rusya Tur OperatÃ¶rleri BirliÄŸi (ATOR) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki tur operatÃ¶rleri ve acentelerin deÄŸerlendirmelerine gÃ¶re, erken rezervasyon satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50â€™sinin TÃ¼rkiyeâ€™ye yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi

Türkiye’ye yönelik erken rezervasyonlarÄ±n, geçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n eylül ayÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaydedildiÄŸi açÄ±klamada, “Rus turistler, Türkiye’yi özledi. VatandaÅŸlar erken rezervasyonla saÄŸlanan indirimlerden de faydalanmak istiyor.” deÄŸerlendirmesine yer verildi.

AçÄ±klamada, Rus rublesinin son dönemde deÄŸer kazanmasÄ± ve Türkiye’deki otellerin önemli indirimler yapmasÄ± sayesinde, Türkiye’nin erken rezervasyonda RuslarÄ±n ilk tatil seçeneÄŸi olduÄŸu kaydedildi.

Türkiye’de tatile yönelik talebin, 2015’e göre iki kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi açÄ±klamada, Yunanistan, Bulgaristan, Ä°spanya ve Rusya’nÄ±n diÄŸer ÅŸehirlerinin, tatil talebinin diÄŸer yüzde 50’sini oluÅŸturduÄŸu ifade edildi.

Ruslar için Türkiye’deki en gözde tatil destinasyonlarÄ±nÄ±n yine Alanya, Side ve Kemer olduÄŸu belirtilirken, bu bölgelerdeki bazÄ± otellerde indirimlerin yüzde 50’ye kadar yükseldiÄŸine iÅŸaret edildi.