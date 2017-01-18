Japon yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n Avrupa'ya aÃ§Ä±lan yeni kapÄ±sÄ± Ä°zmir oldu

Ä°zmir KalkÄ±nma AjansÄ±nca (Ä°ZKA) Ã¶zel bir yatÄ±rÄ±m ve tanÄ±tÄ±m stratejisi yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Japonya'dan Ã§ok sayÄ±da firmanÄ±n Avrupa'ya aÃ§Ä±lan kapÄ± olarak Ä°zmir'i seÃ§tiÄŸi belirtildi

Ä°ZKA'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°zmir’de 2016’nÄ±n ilk 6 ayÄ±nda toplam 2 bin 237 yabancÄ± sermayeli firmanÄ±n bulunduÄŸu, kentin konumu gereÄŸi doÄŸal daÄŸÄ±tÄ±m merkezi olmasÄ± ve sunduÄŸu yüksek yaÅŸam standartlarÄ±yla yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n ilgisini çektiÄŸi ifade edildi.Son dönemde Japon firmalardan arka arkaya gelen yatÄ±rÄ±m haberlerinin yabancÄ± ilgisini gösterdiÄŸine iÅŸaret edilerek, Ä°ZKA'nÄ±n özel bir yatÄ±rÄ±m ve tanÄ±tÄ±m stratejisi yürüttüÄŸü Japonya'dan çok sayÄ±da firmanÄ±n Avrupa'ya açÄ±lan kapÄ± olarak Ä°zmir’i seçtiÄŸi bildirildi.AçÄ±klamada, son dönemde Ä°zmir ve çevresinde yatÄ±rÄ±m kararÄ± alan firmalarla ilgili bilgilere de yer verildi.Buna göre, Japon gÄ±da devi Nippon Ham, Ä°zmirli beyaz et üreticisi Ege-Tav firmasÄ±nÄ±n yüzde 60 hissesini, otomotiv yan sanayi firmasÄ± Denso Corporation Ä°zmir'de üretim yapan DJ Cool'un yüzde 50 hissesini, Toyo Ink Group ise YaÅŸar Grubu markasÄ± olan DYO Matbaa Mürekkepleri firmasÄ±nÄ±n yüzde 75 hissesini satÄ±n aldÄ±.Pigeon Corporation iÅŸtiraki Lansinoh Ege Serbest Bölgesi'nde, Japon DIC Grup ÅŸirketi Sun Chemical ise 30 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mla AliaÄŸa'da fabrika kurarak ambalaj mürekkepleri ihracatÄ±na baÅŸladÄ±.Japonlarla ortaklÄ±k konusunda öncü firmalar arasÄ±nda yer alan Ä°nci Holding, GS Yuasa Corporation ile ortak akü üretimi ve Ar-Ge anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±, Ä°nci Lojistik ÅŸirketi ise Yusen Logistics ile birleÅŸme kararÄ± aldÄ±.Yanmar Corporation da bölgesel ofis açarak Türkiye pazarÄ±na Ä°zmir'den giriÅŸ yaptÄ±.Son olarak Japon Ajinomoto, YÄ±ldÄ±z Holding bünyesinde Ä°zmir'de üretim yapan Örgen GÄ±da'yÄ± satÄ±n aldÄ±.AçÄ±klamada, Pigeon Corporation Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Norimasa Kitazawa'nÄ±n deÄŸerlendirmelerine de yer verildi.

Ä°zmir’in limanlarÄ± ve lokasyonu nedeniyle doÄŸal bir daÄŸÄ±tÄ±m merkezi olduÄŸunu, dolayÄ±sÄ±yla Ä°zmir’i bir hub olarak kullanabileceklerini düÅŸündükleri belirten Norimasa Kitazawa, MENA Bölgesi'ne (OrtadoÄŸu ve Arap ülkeleri pazarÄ±) ürün gönderen Japon firmalarÄ±nÄ±n Ä°zmir’i üs olarak belirleyebileceklerini ifade etti.Norimasa Kitazawa ayrÄ±ca Ä°zmir’deki iÅŸ gücünün kalitesi konusunda ciddi araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve çÄ±kan sonuçlarÄ±n kendilerini tatmin ettiÄŸini, bu sonuçlarÄ±n yatÄ±rÄ±m kararÄ± almalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.