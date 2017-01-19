Fed'den flaÅŸ faiz aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Yellen, politika faizini 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna kadar artÄ±rmayÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼klerini aÃ§Ä±kladÄ±

ABD Merkez BankasÄ± (Fed) BaÅŸkanÄ± Janet Yellen, politika faizini 2019'un sonuna kadar yÄ±lda birkaç kez artÄ±rmayÄ± öngördüklerini bildirdi.Yellen, San Francisco kentinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ABD ekonomisinin Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerine yakÄ±n olduÄŸunu söyledi.Ä°ÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n yüzde 5'in altÄ±na gerilediÄŸini ve enflasyonun yüzde 2'ye yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yellen, geçen ay yapÄ±lan 25 baz puanlÄ±k faiz artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ekonomide kaydedilen ilerlemeyi yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Janet Yellen, "Geçen ay itibarÄ±yla ben ve çoÄŸu meslektaÅŸÄ±m federal fon oranÄ±nÄ± 2019 sonuna kadar yÄ±lda birkaç defa artÄ±rmayÄ± öngördük. Böylece faiz oranÄ± uzun vadeli tahminiz yüzde 3'e yaklaÅŸacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Dolar büyümenin güçleneceÄŸi beklentileriyle yükseldi"

Fed'in sÄ±kÄ±laÅŸan para politikasÄ± nedeniyle iki yÄ±ldÄ±r yükseliÅŸ eÄŸiliminde olan dolarÄ±n, son dönemde yeni yönetimin geniÅŸleyici mali politikalarÄ±na yönelik beklentilerle daha fazla deÄŸer kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Yellen, bu durumun ABD'nin ticaret açÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkilemeye devam edeceÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu.