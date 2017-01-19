ÃœnlÃ¼ marka kozmetik maÄŸazalarÄ±nÄ± kapatÄ±yor

Tekin Acar, sektÃ¶rdeki kozmetik maÄŸazalarÄ±nÄ± kapatmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Tekin Acar Cosmetics Yönetim Kurulu BaÅŸkan Tekin Acar, sektördeki durumun bir yansÄ±masÄ± olarak iÅŸ yapmayan çok sayÄ±da maÄŸazayÄ± kapattÄ±klarÄ±nÄ± ve maÄŸaza kapanÄ±ÅŸlarÄ±na devam edeceklerini söyledi. Acar, "Ä°lk defa kiramÄ±, aidatÄ±mÄ±, maaÅŸlarÄ± ödemede zorlanÄ±yorum. BaÅŸka iÅŸten kazandÄ±ÄŸÄ±m ne kadar varlÄ±ÄŸÄ±m varsa hepsini satÄ±p bu iÅŸe koydum, sermaye artÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±m ama yetmiyor. Ben de George Soros deÄŸilim, benim için de buraya kadar" diye konuÅŸtu. Acar, 2017'de açÄ±lacak 10 yeni AVM'de maÄŸaza açmak için yaptÄ±ÄŸÄ± kontratlardan dokuzunu da sektördeki mevcut durum nedeniyle iptal ettiÄŸini söyledi.

"PARAKENDE SEKTÖRÜ EN FELAKET DÖNEMÄ°NÄ° YAÅžIYOR"

Kategori MaÄŸazacÄ±lÄ±ÄŸÄ± DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Tekin Acar Cosmetics Yönetim Kurulu BaÅŸkan Tekin Acar, kurdaki sert yükseliÅŸ, gerileyen alÄ±m gücü ve bazÄ± yeni yasal düzenlemelerin etkisiyle perakende sektörünün en "felaket" dönemini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bazÄ± segmentlerde yüzde 30-40'Ä± bulan ciro düÅŸüÅŸleri yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. "Perakende GüneÅŸi Ödülleri 2016 Sahipleri BuluÅŸuyor" konulu toplantÄ±da perakende sektöründeki mevcut durumu deÄŸerlendiren Acar, "Hiç bu kadar belirsizliÄŸin üst üste olduÄŸu, sabah uyanÄ±nca hangi yasa ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmediÄŸimiz bir dönem yaÅŸamadÄ±k. Hiçbir yatÄ±rÄ±mcÄ± yarÄ±n bu ülkede ne olacak acaba, nerede ne patlayacak, ne tür yasa çÄ±kacak bilmezken gelip burada yatÄ±rÄ±m yapmaz, yapmÄ±yor da. Bu sadece kur ve kira zorluÄŸundan deÄŸil, birçok zorluktan dolayÄ± böyle bir süreç var" dedi. Acar ÅŸöyle konuÅŸtu: ""Esse, GNC gibi onlarca marka geçen sene vardÄ±, bugün yok. Geçen sene Türkiye'de faaliyet gösteren dünya devi Douglas çÄ±kÄ±p gitmiÅŸtir. Rahat olduÄŸu, iÅŸ yapabildiÄŸi, yarÄ±n iÅŸ yapacaÄŸÄ±ndan güven duyacaÄŸÄ± bir ortam olsa gitmezdi. C&A da, Douglas da... Birçok marka gidiyor ama arada tek tek kepenk kapattÄ±ÄŸÄ± için fazla gündem yapÄ±p konuÅŸulmuyor."

"Ä°FLAS ERTELEME ALINMIYOR"

OlaÄŸanüstü hal nedeniyle iflas erteleme alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Acar, "Ä°flas erteleme kararÄ± alÄ±namÄ±yor. Ä°nsanlar da birer birer batÄ±yor. Ve bu devam edecek" diye konuÅŸtu. Acar, sektördeki olumsuz konjonktürün nedenleri olarak ise, kurdaki sert yükseliÅŸ sonrasÄ± euro bazlÄ± AVM kiralarÄ± nedeniyle artan maliyetler, kur artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ürün fiyatlarÄ±na yansÄ±tÄ±lmasÄ± sonrasÄ± zaten alÄ±m gücü düÅŸen tüketici talebinde yaÅŸanan düÅŸüÅŸ, bazÄ± segmentlerde kredi kartÄ± taksit sayÄ±sÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlanmasÄ± ya da tamamen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, AB dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal edilen ürünlere getirilen ilave gümrük vergisi ve turist sayÄ±sÄ±ndaki düÅŸüÅŸü gösterdi.

"ÇOK CÄ°DDÄ° SORUN VAR"

Acar, "Tüm bunlar üstüste gelince, toplamda iÅŸlerimizde yüzde 30-40 geri gitme var... Bugün cirosu kadar kira ödeyen birçok perakendeci oluÅŸtu. Çünkü kur, iÅŸ yok, turist gelmiyor... Ä°ÅŸler çok düÅŸtü. Çok ciddi sorun var. Perakendeci maaÅŸ ve kirayÄ± ödemek için yÄ±lda birkaç kez yapÄ±lmasÄ± gereken kampanyayÄ± daha sezonun baÅŸÄ±nda yapÄ±yor, para da kazanamÄ±yor" dedi. Acar ÅŸöyle devam etti: "Organize perakendede kepenkler kapanÄ±yor... AVM'lerde ortalama 160-180 markaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Organize perakendede yarÄ±n iÅŸini devam ettirecek o kadar adam kalmadÄ±. Ya artÄ±k oynamÄ±yor, ya birazdan oynamayacak ya da çekti gitti."

"YENÄ° AVM KONTRATLARIMI Ä°PTAL ETTÄ°M, BÄ°RÇOK MAÄžAZAYI KAPATTIM"

Sektördeki durumun bir yansÄ±masÄ± olarak Tekin Acar Cosmetics olarak iÅŸ yapmayan çok sayÄ±da maÄŸazayÄ± kapattÄ±klarÄ±nÄ± ve maÄŸaza kapanÄ±ÅŸlarÄ±na devam edeceklerini belirten Acar, "Ä°lk defa kiramÄ±, aidatÄ±mÄ±, maaÅŸlarÄ± ödemede zorlanÄ±yorum. BaÅŸka iÅŸten kazandÄ±ÄŸÄ±m ne kadar varlÄ±ÄŸÄ±m varsa hepsini satÄ±p bu iÅŸe koydum, sermaye artÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±m ama yetmiyor. Ben de George Soros deÄŸilim, benim için de buraya kadar" diye konuÅŸtu. Acar ÅŸöyle devam etti: "Eski hissedarÄ±mÄ±z Turkven'in elindeki hisseleri 2014'te geri aldÄ±ktan sonra 32 maÄŸaza kapattÄ±k. Yeni açÄ±lan maÄŸazalarÄ±mÄ±z da olmasÄ±na karÅŸÄ±n, son dönemde maÄŸaza sayÄ±mÄ±z 84'ten 76'ya geriledi. Daha da kapanacak... Kozmetikte 9 olan taksit sayÄ±sÄ±nÄ± tamamen kaldÄ±rdÄ±lar. Taksitle satÄ±ÅŸ olmayÄ±nca sektörde yüzde 40-50 ciro kaybÄ± oluyor. Douglas gitti, ben birçok noktada maÄŸaza kapatÄ±yorum, diÄŸer markalar kapatÄ±yor."

"10 YENÄ° AVM'DE MAÄžAZA AÇMAK Ä°ÇÄ°N YAPTIÄžIM ANLAÅžMALARI Ä°PTAL ETTÄ°M"

Acar, 2017'de açÄ±lacak 10 yeni AVM'de maÄŸaza açmak için yaptÄ±ÄŸÄ± kontratlardan dokuzunu da sektördeki mevcut durum nedeniyle iptal ettiÄŸini söyledi.Acar, "2017'de yeni açÄ±lacak AVM'lere ciro üzerinden kontrat yazdÄ±m. Geçen hafta ise açamayacaÄŸÄ±m diye ihtar yazdÄ±m. Çünkü önümü görmüyorum. KontratlarÄ± iptal ettim... Personelin maaÅŸÄ±nÄ±n çÄ±kmayacaÄŸÄ± rakamlar geldi. Maliyetleri karÅŸÄ±layamÄ±yorsun, kira çÄ±kmÄ±yor, maaÅŸ çÄ±kmÄ±yor."KÄ±sa bir süre önce AB dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal edilen ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergi getirildiÄŸini de belirten Acar, bu artÄ±ÅŸÄ±n ürün fiyatlarÄ±na yansÄ±tÄ±lmasÄ±yla önümüzdeki dönemde satÄ±ÅŸlarÄ±n daha da azalmasÄ±nÄ± beklediklerini söyledi.Acar, sektörde sadece euro bazlÄ± kira sorununu konuÅŸmak yerine, sektörün vergi indirimi ve çalÄ±ÅŸanlar için sigorta desteÄŸi gibi talepleri gündeme getirmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.