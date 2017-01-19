Merkez BankasÄ± yÄ±l sonu dolar TL tahminini aÃ§Ä±kladÄ±

Merkez BankasÄ±'nÄ±n beklenti anketine gÃ¶re yÄ±l sonu dolar/TL tahmini 3.8619 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) finansal ve reel sektörde karar alÄ±cÄ±, uzman kiÅŸiler, profesyoneller ile yabancÄ± finans kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n uzmanlarÄ± arasÄ±ndan seçilen 73 katÄ±lÄ±mcÄ±yla gerçekleÅŸtirdiÄŸi "2017 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ± Beklenti Anketi" sonuçlarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±.Merkez BankasÄ± Beklenti Anketine göre, yÄ±l sonu dolarÄ±/TL beklentisi 3,86 TL oldu. 2017 sonu TÜFE beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 8,48 oldu.

2017 YILI OCAK AYI BEKLENTÄ° ANKETÄ° SONUÇLARI

2017 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ± anket döneminde, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n 12 ay sonrasÄ±na iliÅŸkin olasÄ±lÄ±k tahminleri deÄŸerlendirildiÄŸinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,5 olasÄ±lÄ±kla yüzde 7,50-7,99 aralÄ±ÄŸÄ±nda, yüzde 28,9 olasÄ±lÄ±kla yüzde 8,00-8,49 aralÄ±ÄŸÄ±nda, yüzde 20,6 olasÄ±lÄ±kla yüzde 8,50-8,99 aralÄ±ÄŸÄ±nda, yüzde 12,6 olasÄ±lÄ±kla ise yüzde 9,00-9,49 aralÄ±ÄŸÄ±nda artÄ±ÅŸ göstereceÄŸi öngörülmektedir.AynÄ± anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yüzde 13,3'ünün 12 ay sonrasÄ± TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralÄ±ÄŸÄ±nda, yüzde 38,3'ünün beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralÄ±ÄŸÄ±nda, yüzde 18,3'ünün beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralÄ±ÄŸÄ±nda, yüzde 10,0'unun beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu gözlenmektedir.

TÜFE ENFLASYONU BEKLENTÄ°LERÄ°

2017 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ± anket döneminde, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n 24 ay sonrasÄ±na iliÅŸkin olasÄ±lÄ±k tahminleri deÄŸerlendirildiÄŸinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,9 olasÄ±lÄ±kla yüzde 5,50-6,49 aralÄ±ÄŸÄ±nda, yüzde 44,5 olasÄ±lÄ±kla yüzde 6,50-7,49 aralÄ±ÄŸÄ±nda, yüzde 39,5 olasÄ±lÄ±kla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artÄ±ÅŸ göstereceÄŸi öngörülmektedir.AynÄ± anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrasÄ± TÜFE enflasyonu beklentileri deÄŸerlendirildiÄŸinde, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yüzde 5,0'inin beklentilerinin yüzde 5,50-6,49 aralÄ±ÄŸÄ±nda, yüzde 25,0'inin beklentilerinin yüzde 6,50- 7,49 aralÄ±ÄŸÄ±nda, yüzde 70,0'sinin beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduÄŸu gözlenmektedir.

FAÄ°Z BEKLENTÄ°LERÄ°

BÄ°ST Repo ve Ters-Repo PazarÄ±'nda oluÅŸan cari ay sonu gecelik faiz oranÄ± beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,55 olmuÅŸtur. TCMB AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,13 olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir.2017 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ± anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakÄ±n süre kalan Devlet Ä°ç Borçlanma Senetleri'nin (DÄ°BS) yÄ±llÄ±k bileÅŸik faiz oranÄ± beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrasÄ± için bir önceki anket dönemine göre artarak sÄ±rasÄ±yla yüzde 10,39, 10,53, 10,50, 10,38, 10,11, ve 9,79 olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir.Vadesine beÅŸ yÄ±l ya da beÅŸ yÄ±la yakÄ±n süre kalan DÄ°BS'lerin 12 ay sonrasÄ± ikincil piyasa yÄ±llÄ±k bileÅŸik faiz oranÄ± beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,00 iken, bu anket döneminde yüzde 11,03 olmuÅŸtur. Vadesine on yÄ±l ya da on yÄ±la yakÄ±n süre kalan DÄ°BS'lerin 12 ay sonrasÄ± ikincil piyasa yÄ±llÄ±k bileÅŸik faiz oranÄ± beklentisi ise aynÄ± anket dönemlerinde sÄ±rasÄ±yla yüzde 11,18 ve yüzde 11,13 olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ± cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrasÄ± beklentileri sÄ±rasÄ±yla yüzde 8,55, 8,87, 8,95, 8,71 ve 8,43 olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir.

YIL SONU DOLAR FÄ°YATLARI BEKLENTÄ°SÄ° 3,86 TL

2017 yÄ±l sonu döviz kuru (ABD DolarÄ±/TL) beklentisi bu anket döneminde 3,86 TL olmuÅŸtur. 12 ay sonrasÄ± döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 3,63 TL iken bu anket döneminde 3,96 TL'ye yükselmiÅŸtir.2017 yÄ±lÄ± cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ± beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,8 milyar ABD DolarÄ± iken, bu anket döneminde 35,4 milyar ABD DolarÄ± olmuÅŸtur. 2018 yÄ±lÄ± cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ± beklentisi ise 38,2 milyar ABD DolarÄ± olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir. GSYH 2017 yÄ±lÄ± büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9'a gerilemiÅŸtir. 2018 yÄ±lÄ± büyüme beklentisi ise yüzde 3,6 olarak gerçekleÅŸmiÅŸtir.