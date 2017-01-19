Ana Sayfa | EKONOMÄ° 19/01/2017 22:15

Yellen'Ä±n faiz artÄ±rÄ±mÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti


FED BaÅŸkanÄ± Janet Yellen'Ä±n faiz artÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ±na kadar artacaÄŸÄ±nÄ±n sinyalini vermesiyle dolar bir anda yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti.

ABD Merkez BankasÄ± (Fed) BaÅŸkanÄ± Janet Yellen'Ä±n ABD'de bu yÄ±l faizlerin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde artabileceÄŸi sinyalini vermesinin ardÄ±ndan dolar/TL yükseldi. BankalararasÄ± piyasada dolar/TL 3,84'ün üzerini gördü. Euro da 4,07'nin üzerinde iÅŸlem görüyor. 

PÄ°YASANIN GÖZÜ MERKEZ'DE

Piyasalar Merkez BankasÄ±'nÄ±n adÄ±mlarÄ±nÄ± takip ediyor. Merkez BankasÄ± bugün de miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadÄ±. Merkez BankasÄ±'nÄ±n 24 Ocak'taki faiz kararÄ± kurun yönünde belirleyici olacak.Merkez BankasÄ±'nÄ±n son dönemde dolara karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ± önlemlerle ilgili NTV'ye konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Cemil Ertem, "Merkez BankasÄ± faiz aracÄ±nÄ± kullanabilir, bu da masadadÄ±r" dedi.Bu arada kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch, Türkiye'de politik risklerin, ekonomik performansÄ± ve bankalarÄ±n varlÄ±k kalitesini baskÄ±layabileceÄŸini belirtti.

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