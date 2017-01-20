Yeni mezunlarÄ±n maaÅŸlarÄ±na devletten 702 lira destek

Ä°ÅŸsizliÄŸi azaltmak ve istihdamÄ± arttÄ±rmak amacÄ±yla devlet, yeni bir program uygulamaya sokuyor.

Ä°ÅŸsizliÄŸi azaltmak ve istihdamÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla bu yÄ±l 880 bin kiÅŸilik aktif iÅŸgücü ve istihdam programlarÄ± uygulanÄ±rken son olarak buna ArtÄ± Ä°stihdam ProgramÄ± eklendi. Programla katma deÄŸeri yüksek alanlarda öncelik üniversite olmak üzere ilave iÅŸe alÄ±nacak her mezun için ilk yÄ±l net asgari ücretin yarÄ±sÄ±nÄ± (702 lira), ikinci yÄ±l ise yüzde 25'ini devlet karÅŸÄ±layacak.Ekim 2016 itibarÄ±yla Türkiye'de yüzde 11.8 olarak açÄ±klanan iÅŸsizlik oranÄ±, ekim aylarÄ± itibarÄ±yla küresel krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaÅŸtÄ±. ÇalÄ±ÅŸma çaÄŸÄ±ndaki nüfusumuz bir yÄ±lda 856 bin kiÅŸi, çalÄ±ÅŸmak isteyenlerin sayÄ±sÄ± ise 911 bin kiÅŸi arttÄ±. Türk ekonomisi son bir yÄ±llÄ±k dönemde sadece 411 bin kiÅŸilik ilave istihdam yaratabildi. Bu nedenle iÅŸsiz sayÄ±mÄ±z 500 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 647 bin kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. Türkiye genelinde iÅŸsizlik oranÄ± yüzde 11.8 iken, 15- 24 yaÅŸ grubundaki gençler arasÄ±nda iÅŸsizlik yüzde 21.2 seviyesinde bulunuyor. Bu oran genç erkeklerde yüzde 17.9, genç kadÄ±nlarda ise yüzde 27.1 seviyesinde yer alÄ±yor.

5 MÄ°LYAR LÄ°RA ÜCRET DESTEÄžÄ°

Ä°ÅŸsizlikteki bu artÄ±ÅŸÄ± durdurmak için hükümet çare arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sürdürüyor. ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, bu hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 880 bin kiÅŸilik istihdam hedefleyen program uygulayacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitim programlarÄ±yla 300 bin kiÅŸinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Ä°ÅŸbaÅŸÄ±nda eÄŸitim programÄ±, ek külfet getirmediÄŸi, hatta bedava iÅŸgücü avantajÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± için iÅŸveren tarafÄ±ndan tercih ediliyor. Ä°ÅŸsizler de hem para kazanÄ±yorlar hem de mesleklerini iÅŸbaÅŸÄ±nda geliÅŸtirme ÅŸansÄ±na sahip oluyorlar. Ä°ÅŸyerlerini ve sektörleri tanÄ±yorlar. EÄŸitim gördükleri iÅŸyerlerinde kalÄ±cÄ± iÅŸ sahibi olabiliyorlar.Tam zamanlÄ± olarak iÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitim programÄ±na katÄ±lanlara bu yÄ±l 11 ay süreyle aylÄ±k bin 404 TL net ücret ödenecek. Program boyunca Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± (GSS) primi ile iÅŸ kazasÄ± ve meslek hastalÄ±ÄŸÄ± sigorta primleri Ä°ÅžKUR tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak. Devlet, 300 bin kiÅŸi için bir yÄ±lda toplam 5 milyar lira dolayÄ±nda harcama yapacak.

PARA KAZANIP Ä°Åž ÖÄžRENECEKLER

Ä°ÅŸveren, iÅŸbaÅŸÄ±nda eÄŸitim görenlere ücret ödeyip ödememe konusunda serbest olacak. Ä°steyen iÅŸveren hiç ilave ücret ödemeyecek. Ä°steyen iÅŸveren ise ilave ücret ödeme yoluna gidebilecek. Ä°lave ücret ödeyen iÅŸveren bunu gelir vergisi matrahÄ±ndan düÅŸebilecek.Ä°ÅŸbaÅŸÄ±nda eÄŸitim programÄ±na katÄ±lanlar eÄŸitim yapacaklarÄ± iÅŸyerini kendileri bulabilecekleri gibi Ä°ÅžKUR'dan da kendilerine uygun iÅŸyeri bulunmasÄ±nÄ± talep edebiliyorlar. Ä°ÅŸverenlerin de niteliklerini belirtecekleri iÅŸçileri, iÅŸbaÅŸÄ±nda eÄŸitmek üzere Ä°ÅžKUR'dan talep etme haklarÄ± bulunuyor.Programa katÄ±lanlar hem para kazanÄ±p hem iÅŸ öÄŸreniyorlar. Ä°ÅŸverenler de bu kiÅŸileri iÅŸ baÅŸÄ±nda tanÄ±yarak kalÄ±cÄ± olarak istihdam ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabiliyorlar. Üstelik hiç para ödemeden ve mali külfete katlanmadan aradÄ±klarÄ± elemanÄ± bulma olanaÄŸÄ±na sahip oluyorlar.

Ä°ÅžVERENÄ°N YAKIN AKRABALARI YARARLANAMAZ

Ä°ÅŸbaÅŸÄ±nda eÄŸitim programÄ±ndan yararlanabilmek için Ä°ÅžKUR'a kayÄ±tlÄ± ve 15 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸ olmak gerekiyor. ProgramÄ±n baÅŸlama tarihinden önceki üç aylÄ±k dönemde programa baÅŸvuru yapan iÅŸverenin yanÄ±nda çalÄ±ÅŸanlar, o iÅŸverenin yanÄ±nda iÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitim programÄ±ndan yararlanamÄ±yor. Ä°ÅŸverenin birinci (çocuk, anne, baba) veya ikinci dereceden (kardeÅŸ, torun, büyükanne, büyükbaba) kan hÄ±smÄ± ya da eÅŸi olanlar da iÅŸbaÅŸÄ±nda eÄŸitim desteÄŸi alamÄ±yorlar.ProgramÄ± düzenleyen iÅŸverenin en az 2 iÅŸçisinin bulunmasÄ± gerekiyor.

Ä°ÅžBAÅžINDA EÄžÄ°TÄ°M PROGRAMIYLA STAJ

Ä°ÅŸbaÅŸÄ±nda eÄŸitim programÄ±ndan haftanÄ±n birkaç günü çalÄ±ÅŸabilecek öÄŸrenciler de yararlanabiliyor. Bu program kapsamÄ±nda ücretler çalÄ±ÅŸÄ±lan güne göre ödendiÄŸi için haftanÄ±n iki günü çalÄ±ÅŸan bir öÄŸrenci, iki gün üzerinden ücret alabiliyor. Özellikle üniversite öÄŸrencileri isterlerse zorunlu ya da gönüllü stajlarÄ±nÄ± iÅŸbaÅŸÄ±nda eÄŸitim programÄ± kapsamÄ±nda yaparak para kazanabilirler.Bu ÅŸekilde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± öÄŸrencilerin burs veya kredilerinin kesilmesi söz konusu olmuyor. Ä°ÅŸsizlik maaÅŸÄ± alÄ±rken iÅŸbaÅŸÄ±nda eÄŸitim programÄ±na katÄ±lanlarÄ±n iÅŸsizlik maaÅŸlarÄ± kesilmiyor. Ä°ÅŸsizlik maaÅŸÄ±na ilave olarak net asgari ücret tutarÄ±nda ödeme yapÄ±lÄ±yor. Tek kural, ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÅŸverenin iÅŸyerinde eÄŸitim almÄ±yor olmak.

Ä°ÅžE ALANA 42 AY PRÄ°M TEÅžVÄ°KÄ° VERÄ°LÄ°YOR

Ä°ÅŸbaÅŸÄ±nda eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayanlarÄ± iÅŸe alan iÅŸverenlere prim desteÄŸi saÄŸlanÄ±yor. Destek imalat sanayii sektöründe 42 ay, diÄŸer sektörlerde ise 30 ay boyunca devam ediyor. Destek süresince, iÅŸverenin ödemesi gereken aylÄ±k 275.51 TL tutarÄ±ndaki sigorta primi, Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanÄ±yor.

KENDÄ° Ä°ÅžÄ°NÄ° KURMAK Ä°STEYENE ÖZEL EÄžÄ°TÄ°M

GiriÅŸimcilik eÄŸitim programÄ±ndan 100 bin kiÅŸinin yararlanmasÄ± planlanÄ±yor. Ä°ÅžKUR, Küçük ve Orta Ölçekli Ä°ÅŸletmeleri GeliÅŸtirme ve Destekleme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (KOSGEB) ile birlikte 70 saatlik giriÅŸimcilik eÄŸitimi kurslarÄ± düzenliyor. Programa kendi iÅŸini kurmak veya geliÅŸtirmek isteyenler katÄ±labiliyor.

100 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°YE MESLEKÄ° EÄžÄ°TÄ°M

Mesleki eÄŸitim programÄ± kapsamÄ±nda 100 bin kiÅŸiye kurs verilecek. Kurslara katÄ±labilmek için Ä°ÅžKUR'a kayÄ±tlÄ± iÅŸsiz olmak, yetiÅŸtirilecekleri mesleÄŸe uygun özelliklere sahip olmak, iÅŸverenin aradÄ±ÄŸÄ± özel ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak ve emekli olmamak gerekiyor. Mesleki eÄŸitim kurslarÄ±na katÄ±lanlara günlük 20 lira harçlÄ±k veriliyor. AçÄ±lan Mesleki eÄŸitim kurslarÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlayanlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± iÅŸe yerleÅŸtiriliyor. Mesleki eÄŸitim programlarÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k maliyeti 700 milyon lirayÄ± aÅŸacak.

SON 6 AYA Ä°LAVE Ä°STÄ°HDAM GEREKLÄ°

ArtÄ± Ä°stihdam ProgramÄ±'yla katma deÄŸeri yüksek sektörlerde istihdam artÄ±ran iÅŸverenlere teÅŸvik verilecek. Mevcut iÅŸçi sayÄ±sÄ±na ilave olarak iÅŸe alÄ±nacak iÅŸçiler için birinci yÄ±l aylÄ±k net asgari ücretin yarÄ±sÄ±, ikinci yÄ±l da yüzde 25'i devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak. Bu teÅŸvikten öncelikle, üniversitelerden yeni mezun olanlarÄ± istihdam eden iÅŸveren yararlanacak. Ä°ÅŸverenlerin bu teÅŸvikten yararlanabilmesi için son 6 ayda çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± ortalama iÅŸçi sayÄ±sÄ±na ilave olarak iÅŸe alÄ±m yapmalarÄ± gerekiyor. Devlet, ArtÄ± Ä°stihdam ProgramÄ± çerçevesinde 280 bin kiÅŸi için bir yÄ±lda 2.4 milyar lira destek saÄŸlayacak.

TOPLUM YARARINA ÇALIÅžMA

2008 yÄ±lÄ±ndaki küresel krizin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan ve Van depremi ile yaygÄ±nlaÅŸan Toplum YararÄ±na ÇalÄ±ÅŸma ProgramÄ± kapsamÄ±nda bu yÄ±l 100 bin kiÅŸinin istihdam edilmesi planlanÄ±yor. Ä°ÅŸsiz kiÅŸiler arasÄ±ndan daha çok kura yöntemiyle seçilen kiÅŸiler, çevre temizliÄŸi, aÄŸaçlandÄ±rma, okullarda temizlik ve çevre düzenlemesi gibi iÅŸlerde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu programda bir kiÅŸi yÄ±lda en fazla 9 ay çalÄ±ÅŸabiliyor. Ä°ÅŸçilere asgari ücret ödeniyor. Bu programÄ±n 2017'deki maliyeti 1.9 milyar lirayÄ± bulacak.