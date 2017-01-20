SGK Ã§alÄ±ÅŸan annelere bin 500 lira bakÄ±cÄ± desteÄŸi veriyor

Sosyal GÃ¼venlik Kurumu, Ã§alÄ±ÅŸan ve 0-2 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda bebeÄŸi olan anneler iÃ§in bin 500 liraya kadar bakÄ±cÄ± desteÄŸinde bulunacak.

Avrupa BirliÄŸi ile Türkiye Cumhuriyeti tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa finanse edilen, SGK tarafÄ±ndan yürütülen "Evde Çocuk BakÄ±m Hizmetleri Yoluyla KayÄ±tlÄ± KadÄ±n Ä°stihdamÄ±n Desteklenmesi Projesi"ne Ankara ve Ä°stanbul da dahil edildi.

ANTALYA, Ä°ZMÄ°R VE BURSA'DA BÄ°NLERCE ANNE FAYDALANDI

Antalya, Ä°zmir ve Bursa'da 2015'te uygulanan projeden bugüne kadar 6 bin 755 anne ve 8 bin 418 çocuk bakÄ±cÄ±sÄ± faydalanÄ±rken, toplam 15 milyon avro hibe daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Projenin söz konusu üç ildeki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ankara'da bin 500, Ä°stanbul'da 3 bin 500 olmak üzere, toplam 5 bin annenin daha desteklenmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

DESTEK BÄ°N 500 TL'YE KADAR ÇIKACAK

SigortalÄ± çocuk bakÄ±cÄ±sÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± halinde 0-2 yaÅŸ arasÄ± çocuÄŸu olan çalÄ±ÅŸan ya da çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacak iÅŸçi statüsündeki annelerin yararlanabileceÄŸi bu destekle, ÅŸartlarÄ± karÅŸÄ±layan annelere yaklaÅŸÄ±k bin 200 lira verilecek. ÅžartlarÄ± karÅŸÄ±layan annenin engelli bir çocuÄŸunun olmasÄ± ya da çocuÄŸuyla tek ebeveyn olarak yaÅŸamasÄ± halinde bu destek yaklaÅŸÄ±k bin 500 liraya kadar çÄ±kacak.

ANNENÄ°N ÜCRETÄ° ASGARÄ° ÜCRETÄ°N Ä°KÄ° KATINI AÅžMAYACAK

Ankara ve Ä°stanbul için ön kayÄ±tlar www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net adreslerinden, kesin kayÄ±tlar ise Ankara ve Ä°stanbul Ä°l Müdürlüklerinde kurulan kayÄ±t ofislerinden alÄ±nmaya baÅŸlanacak.

ÇOCUÄžUN 0-24 AY ARALIÄžINDA OLMASI ÅžART

Projeden yararlanmak isteyen annelerde aranan ÅŸartlar ÅŸunlar:"BaÅŸvuru tarihi itibariyle 0-24 ay aralÄ±ÄŸÄ±nda çocuk sahibi olmasÄ±, Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olmasÄ±, bir iÅŸverenin yanÄ±nda SGK'lÄ± iÅŸçi statüsünde sigortalÄ± olarak tam zamanlÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yor olmasÄ±, Ä°stanbul ve Ankara'da çocuÄŸuyla aynÄ± evde ikamet etmesi, analÄ±k izin süresini geçirmiÅŸ olmasÄ±, son bir yÄ±ldaki ortalama brüt ücreti asgari ücretin brüt tutarÄ±nÄ±n iki katÄ±nÄ± aÅŸmamasÄ±, çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± çocuk bakÄ±cÄ±sÄ±yla arasÄ±nda kendisi veya eÅŸi açÄ±sÄ±ndan birinci derecede akrabalÄ±k iliÅŸkisi olmamasÄ± (çocuk bakÄ±cÄ±sÄ± ile aynÄ± evde oturuyorsa 3. dereceye kadar akrabalÄ±k iliÅŸkisi bulunmamasÄ±), proje kapsamÄ±nda çocuk bakÄ±cÄ±sÄ± olarak çalÄ±ÅŸmamasÄ±, en geç kesin kayÄ±t tarihi itibarÄ±yla sigorta kaydÄ±nÄ± yaptÄ±rmÄ±ÅŸ olmak ÅŸartÄ±yla tam zamanlÄ± çocuk bakÄ±cÄ±sÄ± istihdam etmesi."

"BAKICI BÄ°RÄ°NCÄ° DERECE AKRABA OLMAYACAK"

Proje kapsamÄ±nda çocuk bakÄ±cÄ±sÄ± olmak isteyenler için gerekli ÅŸartlar ise ÅŸunlar:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± ve kadÄ±n olmasÄ±, Ä°stanbul ve Ankara'da ikamet ediyor olmasÄ±, hizmet akdine tabi Ek-9 kapsamÄ±nda tam zamanlÄ± sigortalÄ± çalÄ±ÅŸan olmasÄ±, bakÄ±mÄ±nÄ± üstlendiÄŸi çocuÄŸun anne veya babasÄ± ile birinci derece, ebeveyn ile aynÄ± evde oturuyorsa 3. dereceye kadar akrabalÄ±k iliÅŸkisi bulunmamasÄ±, en az ilkokul mezunu ve en az 18 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±."