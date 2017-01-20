Dur kalk trafiÄŸinde Ä°stanbul birinci

'Castrol Global Dur-Kalk Endeksi' araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re 2016 yÄ±lÄ±nda "Dur-kalk" trafiÄŸinde Ä°stanbul trafikte yÄ±llÄ±k ortalama 32 bin 880 dur-kalk sayÄ±sÄ±yla ilk sÄ±rada yer aldÄ±.

DünyanÄ±n 52 ÅŸehri arasÄ±nda yapÄ±lan 'Castrol Global Dur-Kalk Endeksi' araÅŸtÄ±rmasÄ±na göre 2016 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul, 'dur-kalk' trafiÄŸinde yÄ±llÄ±k 32 bin 880 ortalamasÄ±yla birinci oldu. Ä°stanbul'u 32 bin 640 adetlik dur-kalk ortalamasÄ±yla Cakarta ve 30 bin 480 ortalamasÄ±yla da Mexico City takip etti. AraÅŸtÄ±rmaya göre, 52 ÅŸehrin yÄ±llÄ±k ortalama dur-kalk sayÄ±sÄ± ise yüzde 13 arttÄ±.AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ± Levent'te bir otelde düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla açÄ±klandÄ±.

ARAÅžTIRMADA 52 DÜNYA ÅžEHRÄ° Ä°NCELENDÄ°

Dünya genelinde 52 ÅŸehrin incelendiÄŸi araÅŸtÄ±rmaya göre Ä°stanbul, trafikte yÄ±llÄ±k ortalama 32 bin 880 dur-kalk sayÄ±sÄ±yla ilk sÄ±raya yerleÅŸti.Ä°stanbul daha önce 2013 yÄ±lÄ±nda sürücü baÅŸÄ±na yÄ±llÄ±k 31 bin 200 adetlik dur-kalk ortalamasÄ±yla birinci, 2014 yÄ±lÄ±nda 32 bin 520 adetlik dur-kalk ortalamasÄ±yla ikinci sÄ±rada yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°STANBUL'UN ARDINDAN CAKARTA VE MEXÄ°CO CÄ°TY GELÄ°YOR

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ±na göre Ä°stanbul'u 32 bin 640 adetlik dur-kalk ortalamasÄ±yla Cakarta ve 30 bin 480 adetlik dur-kalk ortalamasÄ±yla Mexico City takip etti.

DÜNYADA DUR-KALK YÜZDE 13 ARTTI

Yine araÅŸtÄ±rmaya göre, sürekli artan trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yÄ±llÄ±k ortalama dur-kalk sayÄ±sÄ± tüm dünyada yüzde 13 arttÄ±. 2016 araÅŸtÄ±rmasÄ±nda ilk kez ÅŸehir baÅŸÄ±na ortalama hÄ±z da tespit edildi. AraÅŸtÄ±rmada ortalama en düÅŸük hÄ±z 25 kilometre seviyesinde gerçekleÅŸirken, Ä°stanbul 28,4 kilometre ile en düÅŸük hÄ±za sahip ÅŸehirler arasÄ±nda ilk sÄ±ralarda yer aldÄ±.

ARAÇ YOÄžUNLUÄžU VE SÜRÜCÜLERÄ°N ROLÜ VAR

AraÅŸtÄ±rmayÄ± deÄŸerlendiren Yol GüvenliÄŸi DanÄ±ÅŸmanÄ± Cankat HurmoÄŸlu, Ä°stanbul için çÄ±kan sonucun sebebini trafikteki araç yoÄŸunluÄŸun ve sürücü davranÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Sürücülerin negatif etkilerini azaltmanÄ±n mümkün olduÄŸunu kaydeden HurmoÄŸlu, "Sürücü olarak hepimizin dur-kalk trafikte rolü var. HatalÄ± yola çÄ±kÄ±ÅŸlar, geçiÅŸ üstünlüÄŸüne uymamak, gereksiz ÅŸerit deÄŸiÅŸikliÄŸi, kaza izlemek için yapÄ±lan dur-kalk'lar, ani hÄ±zlanmalar ve durmalar gibi sürücü kaynaklÄ± pek çok nedenle trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± artÄ±yor. Bu durum, sürücü ve yolcularÄ± zaman kaybÄ± ve stres gibi olumsuzluklarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±yor. DiÄŸer yandan, yakÄ±t tüketiminin artmasÄ± ve hava kirliliÄŸi gibi baÅŸka olumsuz etkilerin de kaynaÄŸÄ± oluyor. Sadece gereksiz ÅŸerit deÄŸiÅŸtirmelerden kaçÄ±narak bile yüzde 50'ye kadar daha az dur-kalk yapmak mümkün" dedi.

DUR-KALK TRAFÄ°ÄžÄ° ZARAR VERÄ°YOR

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Kamuran YazganoÄŸlu ise 3'üncüsü yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmayla dünyada trafik yoÄŸunlunda ortaya bir veri çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. YazganoÄŸlu, konuÅŸmasÄ±nda dur kalk trafiÄŸinin yakÄ±t harcamasÄ± kadar araçlarÄ±n motorlarÄ±na verdiÄŸi zarara da dikkat çekti.

ARAÅžTIRMA NASIL YAPILIYOR?

"Castrol Global Dur-Kalk Endeksi", anonim kullanÄ±m istatistiklerini gönüllü paylaÅŸmayÄ± kabul eden milyonlarca TomTom navigasyon cihazÄ± kullanÄ±cÄ±sÄ±ndan toplanan verilere dayanÄ±larak hesaplanÄ±yor. Buna göre, bir bölge ve zaman aralÄ±ÄŸÄ±nda tüm araç ve seyahatlerden elde edilen veriler toplanÄ±p birleÅŸtiriliyor. Toplam katedilen mesafe ve toplam yapÄ±lan dur-kalk sayÄ±sÄ± hesaplandÄ±ktan sonra her bölgede katedilen kilometre baÅŸÄ±na ortalama dur-kalk sayÄ±sÄ± elde ediliyor. AraÅŸtÄ±rmaya göre, tüm dünyada özellikle kÄ±ÅŸ mevsiminde, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havalarda ve iÅŸe gidiÅŸ-geliÅŸ saatlerinde dur-kalk ortalamasÄ± artÄ±yor.

Ä°LK 10 ÅžU ÅžEHÄ°RLERDEN OLUÅžTU

"Castrol Global Dur-Kalk Endeksi 2016" araÅŸtÄ±rmasÄ±nda ilk 10 ÅŸehir ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:

1- Ä°stanbul: 32.880

2- Cakarta: 32.640

3- Mexico City: 30.480

4- Roma: 29.160

5- St. Petersburg : 28.320

6- Bangkok: 27.960

7- Moskova: 27.960

8- Surabaya: 26.760

9- Manchester: 26.040

10- Milano: 25.920