SGK emeklilerine verilecek promosyon Ã¶demeleri Mart'ta baÅŸlÄ±yor

Sosyal GÃ¼venlik Kurumu, 11.7 milyon emekliye Mart ayÄ±nda promosyon Ã¶demeleri yapacak.

SGK emeklilere verilecek promosyonlarla ilgili bankalarla yapÄ±lacak olan protokolü hazÄ±rladÄ±. Promosyon ödemeleri Mart ayÄ± itibariyle baÅŸlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 11.7 milyon emekliye verilecek promosyonla ilgili olarak bankalarla yapacaÄŸÄ± protokolü hazÄ±rladÄ±. 12 milyon emekliyle ilgili önemli geliÅŸme bankalarÄ± imza için Ankara'ya çaÄŸÄ±rdÄ±. Emekli promosyonlarÄ± Mart ayÄ±ndan itibaren daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸlanacak.Edinilen bilgiye göre SGK, hem Ziraat, Halk ve VakÄ±f Bank'Ä± hem de PTT Bank ile özel bankalarÄ± emekli promosyonlarÄ±yla ilgili protokol imzalayacak. YaklaÅŸÄ±k 15 gün önce 4.2 milyon emeklinin maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ± bankalarla SGK'de toplantÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± promosyon ÅŸartlarÄ± kendilerine anlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SGK yetkilileri söz konusu toplantÄ±da özel bankalarÄ±n promosyona iliÅŸkin bir itirazda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, konuyu yetkili organlarÄ±ndan deÄŸerlendireceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸlardÄ±.

"PROTOKOL Ä°MZALARINI ÖNÜMÜZDEKÄ° HAFTA BÄ°TÄ°RMEYÄ° PLANLIYORUZ"

Aradan geçen 15 günün ardÄ±ndan yetkililer, bu hafta promosyon protokolünü tamamladÄ±klarÄ±nÄ± ve önümüzdeki hafta tüm bankalarla tek tek görüÅŸüp imzalarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylediler. Hürriyet'e konuÅŸan yetkililer, "ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ±mÄ±z Mehmet MüezzinoÄŸlu'nun onayÄ±ndan sonra protokol imzalarÄ±nÄ± önümüzdeki hafta bitirmeyi planlÄ±yoruz" dediler.

MART'TA DAÄžITILACAK

Yetkililer, Mart ayÄ±ndan itibaren de emeklilerin maaÅŸ promosyonlarÄ±nÄ± alabileceklerini ifade ettiler. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1000 lira altÄ±nda emekli maaÅŸÄ± alanlara 300 lira; 1000-2000 lira arasÄ± 375 lira; 2000 lira üzerine 450 lira promosyon verileceÄŸini duyurmuÅŸtu. Ancak yaklaÅŸÄ±k 7.5 milyon emeklinin maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ± Ziraat, Halk ve VakÄ±fbank ile promosyon konusunda anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ; 4.2 milyon emeklinin maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ± PTT Bank ve diÄŸer bankalarla ise görüÅŸme yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Hürriyet'in 4.2 milyon emeklinin durumunu gündeme getirmesi sonrasÄ±nda SGK'nin ilgili bankalarla görüÅŸme yapacaÄŸÄ± nihayetinde BaÅŸbakanÄ±n söylediÄŸi gibi tüm emeklilerin bu promosyondan yararlanacaÄŸÄ± vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.