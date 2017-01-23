Dolar Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerileyen dolar haftaya dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle giriÅŸ yaptÄ±

TCMB'nin geçen hafta uyguladÄ±ÄŸÄ± likidite adÄ±mlarÄ± ardÄ±ndan Cuma günü iyimser bir seyir izleyen dolar/TL, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n akÅŸam saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar sonrasÄ± dolarda güç kaybÄ±na paralel 3.76'lÄ± seviyelere gerilemiÅŸti. Trump'Ä±n açÄ±klamalarÄ± sonrasÄ±nda bu sabah dolar güne 3.76'nÄ±n altÄ±nda baÅŸladÄ±. Cuma günü saat 17.25'te 3.8159/3.8176 seviyesinde olan ve ilerleyen saatlerde 3.76'lÄ± seviyelere gerileyen dolar/TL bu sabah saat 09.09'da 3.7585/3.7590 seviyesindeyken saat 10.10'da 3.7770 seviyesine yükseldi. Cuma günü aynÄ± saatte 3.9427/3.9447 seviyesinde olan sepet bazÄ±nda TL bu sabah 3.8973/3.8987, 4.0690/4.0711 seviyesindeki euro/TL ise 4.0378/4.0420 seviyesindeydi.

GÖZLER MERKEZ BANKASI VE FITCH'TE OLACAK

TCMB'nin "örtülü faiz" adÄ±mlarÄ± olarak anÄ±lan geçen haftaki likidite sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± ardÄ±ndan gözler yarÄ±nki PPK toplantÄ±sÄ±nda olacak. TCMB'nin yarÄ±n politika faizi, koridorun üst bandÄ± ve geç likidite penceresi faizlerini doÄŸrudan artÄ±rmasÄ± beklenirken, artÄ±rÄ±m miktarÄ±na iliÅŸkin beklentiler çeÅŸitlilik gösteriyor.

DiÄŸer taraftan ise piyasada gözler Cuma günü açÄ±klanmasÄ± beklenen Fitch deÄŸerlendirmesinde olacak.

DOLAR KÜRESEL BAZDA DEÄžER KAYBETTÄ°

Dolar, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k yemin töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada korumacÄ± ekonomi politikalarÄ±nÄ± çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran ifadeler kullanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vergi indirimleri ve ekonomiyi destekleyici diÄŸer politikalar hakkÄ±ndaki vaatlerini gerçekleÅŸtireceÄŸi beklentisinin hafiflemesine paralel olarak geniÅŸ bantta deÄŸer kaybetti.

Bir bankacÄ±, "Cuma günü Trump'Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±n etkisiyle dolarda küresel bazda bir deÄŸer kaybÄ± söz konusu. Dolar/TL'de de buna paralel gerileme görüyoruz. Bu hafta piyasada TL açÄ±sÄ±ndan en önemli geliÅŸmeler PPK ve Fitch olacak" dedi.

MERKEZ 'ÖRTÜLÜ FAÄ°Z' ARTIÅžI UYGULADI

Önceki hafta PerÅŸembe gününden beri "örtülü faiz" artÄ±ÅŸlarÄ± olarak da adlandÄ±rÄ±lan likidite adÄ±mlarÄ± uygulayan TCMB, yüzde 8 seviyesinden fonlamasÄ±nÄ± sÄ±fÄ±ra indirip, yüzde 8.5 faizle BIST repo pazarÄ±ndan fonlamasÄ±nÄ± da kÄ±sarken, bankalarÄ± yüzde 10 faiz ile fonlama yaptÄ±ÄŸÄ± geç likidite penceresine yönlendiriyor.

TCMB böylece ortalama fonlama faizini yükseltmeyi amaçlarken, 11 Ocak'ta yüzde 8.31 olan ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 9.09'a yükseldi.

DiÄŸer taraftan TCMB geçen hafta üç kez bankacÄ±lar arasÄ±nda swap olarak da anÄ±lan TL depo karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± döviz depo ihalesi açtÄ±. Ä°lk ihalede 500 ikinci ve üçüncü ihalelerde 300'er milyon dolar veren TCMB, swap adÄ±mlarÄ±nda uyguladÄ±ÄŸÄ± TL faizini de yüzde 8'den iki günde yüzde 9'a çÄ±kardÄ±.

TL'DE SORUNLAR DEVAM EDÄ°YOR

Analistler TCMB'nin uyguladÄ±ÄŸÄ± fonlama mekanizmalarÄ±nÄ±n günlük faaliyetlere para politikasÄ± aracÄ± olarak konu edilmesinin orta-uzun vadede reel sektörün ve bankalarÄ±n nakit akÄ±ÅŸ sistemi ve TCMB'nin kredibilitesi açÄ±sÄ±ndan sürdürülebilir olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor.

Bu noktada TL'de sorunlarÄ±n hala devam ettiÄŸini belirten bankacÄ±lar, TL'nin faizinin risklere göre düÅŸük kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kalÄ±cÄ± adÄ±mlarla PPK'da yükseltilmesi gerektiÄŸini belirtiyorlar.

Kuru baskÄ±layan lokal unsurlar arasÄ±nda TCMB'nin siyasi endiÅŸelerle TL'nin sert deÄŸer kayÄ±plarÄ±na karÅŸÄ±n faiz adÄ±mlarÄ±nÄ± yeterince kullanmaktan çekinebileceÄŸi endiÅŸesi, faiz adÄ±mlarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± halinde siyasilerle yaÅŸanabilecek gerilim ihtimali, Türkiye'ye tek yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki deÄŸerlendirme tarihinin yaklaÅŸmasÄ± ile siyasi ve jeopolitik geliÅŸmeler öne çÄ±kÄ±yor.

TAHVÄ°L BONO PÄ°YASASI

Tahvil-bono piyasasÄ±nda 11 Åžubat 2026 itfalÄ± 10 yÄ±llÄ±k gösterge tahvilin bileÅŸik faizi Cuma günü spot kapanÄ±ÅŸta ortalama bileÅŸik faiz yüzde 11.40 valörde son iÅŸlem yüzde 11.26 oldu.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalÄ± iki yÄ±llÄ±k gösterge tahvil Cuma günü spot kapanÄ±ÅŸta ortalama bileÅŸik faiz yüzde 11.37 valörde son iÅŸlem yüzde 11.34 oldu.