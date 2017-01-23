BÃ¼yÃ¼kannelere maaÅŸ hangi tarihte verilecek

MilyonlarÄ± heyecanlandÄ±ran bÃ¼yÃ¼kannelere maaÅŸ projesi iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±

ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± ile birlikte yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸmada sona gelindi. Bu hafta imzalarÄ±n atÄ±lmasÄ± ve projenin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.Takvim gazetesinde yer alan bilgiye göre; Åžubat'ta, pilot uygulamanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Ä°stanbul ve Bursa'da talepler toplanacak. ArdÄ±ndan bin aile belirlenecek ve Mart'ta uygulama start alacak. Sponsorlu pilot uygulama baÅŸladÄ±ktan en geç 6 ay sonra bir deÄŸerlendirme yapÄ±lacak ve sonuca göre ilgili bakanlÄ±klarla masaya yatÄ±rÄ±larak uygulamanÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±na karar verilecek.Yani proje baÅŸarÄ±lÄ± olursa, en geç Eylül'de yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak. DoÄŸum yapan annenin çalÄ±ÅŸma hayatÄ±na dönebilmesi için evde torun bakan büyükanneye maaÅŸ verilecek. Annenin yarÄ± zamanlÄ± yerine tam zamanlÄ± çalÄ±ÅŸmayÄ± tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuÄŸun bakÄ±mÄ± üstlenen anneanne veya babaanneye aylÄ±k 400 liradan baÅŸlayan ödemeler söz konusu olacak.

YAÅž SINIRI OLACAK

Böylece anne tam zamanlÄ± istihdamda olacak ve maaÅŸÄ±nÄ± tam alacak, üstelik büyükanne desteÄŸiyle aileye ilave bir katkÄ± olacak. Proje, 0-3 yaÅŸ arasÄ± çocuklarÄ±n bakÄ±mÄ± için uygulanacak. Büyükanneler için bir yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± konulmasÄ± bekleniyor. AyrÄ±ca suistimallerin önlenmesi için çalÄ±ÅŸan anneye geçmiÅŸe dönük 1 yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸma ÅŸartÄ± getirilmesi düÅŸünülüyor.MilyonlarÄ± heyecanlandÄ±ran büyükannelere maaÅŸ projesi için geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± ile birlikte yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸmada sona gelindi. Bu hafta imzalarÄ±n atÄ±lmasÄ± ve projenin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.Takvim gazetesinde yer alan bilgiye göre; Åžubat'ta, pilot uygulamanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Ä°stanbul ve Bursa'da talepler toplanacak. ArdÄ±ndan bin aile belirlenecek ve Mart'ta uygulama start alacak. Sponsorlu pilot uygulama baÅŸladÄ±ktan en geç 6 ay sonra bir deÄŸerlendirme yapÄ±lacak ve sonuca göre ilgili bakanlÄ±klarla masaya yatÄ±rÄ±larak uygulamanÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±na karar verilecek.Yani proje baÅŸarÄ±lÄ± olursa, en geç Eylül'de yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak. DoÄŸum yapan annenin çalÄ±ÅŸma hayatÄ±na dönebilmesi için evde torun bakan büyükanneye maaÅŸ verilecek. Annenin yarÄ± zamanlÄ± yerine tam zamanlÄ± çalÄ±ÅŸmayÄ± tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuÄŸun bakÄ±mÄ± üstlenen anneanne veya babaanneye aylÄ±k 400 liradan baÅŸlayan ödemeler söz konusu olacak.

YAÅž SINIRI OLACAK

Böylece anne tam zamanlÄ± istihdamda olacak ve maaÅŸÄ±nÄ± tam alacak, üstelik büyükanne desteÄŸiyle aileye ilave bir katkÄ± olacak. Proje, 0-3 yaÅŸ arasÄ± çocuklarÄ±n bakÄ±mÄ± için uygulanacak. Büyükanneler için bir yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± konulmasÄ± bekleniyor. AyrÄ±ca suistimallerin önlenmesi için çalÄ±ÅŸan anneye geçmiÅŸe dönük 1 yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸma ÅŸartÄ± getirilmesi düÅŸünülüyor.