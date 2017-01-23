Merkez BankasÄ± ve Fitch'in kararÄ± dolarÄ± nasÄ±l etkileyecek

Merkez BankasÄ± ve Fitch'in kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolardaki hareketlenme merak ediliyor

Piyasalar için önemli kilometre taÅŸlarÄ±ndan biri olan ABD baÅŸkanlÄ±k deÄŸiÅŸimi tamamlandÄ±. eni baÅŸkan Donald Trump resmen görevine baÅŸladÄ±. Bu haftadan itibaren yapacaÄŸÄ± açÄ±klamalar ve icraatlar ile bu konudaki belirsizlikler azalmaya baÅŸlayacak. Türkiye piyasalarÄ±nÄ± yoÄŸun ÅŸekilde etkileyen güçlü veri ve olay akÄ±ÅŸÄ± bu haftayla sona erecek. PiyasalarÄ±n beklediÄŸi faiz ve not kararÄ± bu hafta içi açÄ±klanacak.

MERKEZ FAÄ°Z KARARINI VERECEK

YarÄ±n Merkez BankasÄ± rutin faiz kararlarÄ±ndan birini verecek. Bu karar, hafta sonu Fitch’in yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir ülke notunu indirip indirmeyeceÄŸine göre bir hazÄ±rlÄ±k amacÄ±yla da verilebilir. Ancak biz not indiriminin önemli ölçüde fiyatladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz.

- Merkez BankasÄ±’nÄ±n faiz kararÄ±nÄ± etkileyecek geliÅŸmelerden biri de Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Meclis’ten geçmesi oldu. Ana siyasi belirsizlikte belli bir aÅŸama geride kaldÄ±. Bundan sonra referandum kampanyasÄ±na ve sonucuna odaklanÄ±lacak. Sonucu yaklaÅŸÄ±k iki ay sonra göreceÄŸiz.

- EÄŸer “hayÄ±r” oyu çÄ±kar ve referandum reddedilirse hükümet güvensizlik oyu olarak algÄ±layÄ±p erken seçime gidilebilir. Nitekim bu yönde yetkililerin açÄ±klamalarÄ± oldu. Referandumun kabulü ve devamÄ±nda ise bir erken seçimin gündeme getirilmemesi ÅŸartÄ±yla yeniden ekonomiye odaklanmak mümkün olabilir.

FÄ°TCH NOT KARARINI AÇIKLAYACAK

Bir çok toplantÄ±larda not indirimi sinyali veren Fitch Türkiye'ye iliÅŸkin kararÄ±nÄ± 27 Ocak'ta açÄ±klayacak.

- Bu hafta ile birlikte Türkiye piyasalarÄ±nÄ± yoÄŸun bir ÅŸekilde etkileyen güçlü veri ve olay akÄ±ÅŸÄ± kÄ±smen geride kalacak. Ocak ayÄ±ndaki yüksek oynaklÄ±ÄŸÄ±n ve yüksek dozda negatif ayrÄ±ÅŸmanÄ±n yerini ÅŸubattan itibaren biraz daha sakin ve kÄ±smen pozitif bir gidiÅŸ alabilir. Ocak ayÄ± ile birlikte muhtemelen yÄ±lÄ±n en zor ayÄ± da geride bÄ±rakÄ±lacak. Bu açÄ±dan 2017 negatif geliÅŸmeleri önden yüklemeli bir yÄ±l olmaya aday gibi görünüyor.