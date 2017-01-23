PiyasalarÄ±n beklediÄŸi faiz ve not kararÄ± bu hafta aÃ§Ä±klanacak

ABD baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n seÃ§iminin ardÄ±ndan piyasalarda deÄŸiÅŸimler yaÅŸandÄ±.

Piyasalar için önemli kilometre taÅŸlarÄ±ndan biri olan ABD baÅŸkanlÄ±k deÄŸiÅŸimi tamamlandÄ±. Yeni baÅŸkan Donald Trump resmen görevine baÅŸladÄ±. Bu haftadan itibaren yapacaÄŸÄ± açÄ±klamalar ve icraatlar ile bu konudaki belirsizlikler azalmaya baÅŸlayacak. Türkiye piyasalarÄ±nÄ± yoÄŸun ÅŸekilde etkileyen güçlü veri ve olay akÄ±ÅŸÄ± bu haftayla sona erecek. PiyasalarÄ±n beklediÄŸi faiz ve not kararÄ± bu hafta içi açÄ±klanacak.

MERKEZ FAÄ°Z KARARINI VERECEK

YarÄ±n Merkez BankasÄ± rutin faiz kararlarÄ±ndan birini verecek. Bu karar, hafta sonu Fitch'in yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir ülke notunu indirip indirmeyeceÄŸine göre bir hazÄ±rlÄ±k amacÄ±yla da verilebilir. Ancak biz not indiriminin önemli ölçüde fiyatladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz.Merkez BankasÄ±'nÄ±n faiz kararÄ±nÄ± etkileyecek geliÅŸmelerden biri de Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Meclis'ten geçmesi oldu. Ana siyasi belirsizlikte belli bir aÅŸama geride kaldÄ±. Bundan sonra referandum kampanyasÄ±na ve sonucuna odaklanÄ±lacak. Sonucu yaklaÅŸÄ±k iki ay sonra göreceÄŸiz.EÄŸer "hayÄ±r" oyu çÄ±kar ve referandum reddedilirse hükümet güvensizlik oyu olarak algÄ±layÄ±p erken seçime gidilebilir. Nitekim bu yönde yetkililerin açÄ±klamalarÄ± oldu. Referandumun kabulü ve devamÄ±nda ise bir erken seçimin gündeme getirilmemesi ÅŸartÄ±yla yeniden ekonomiye odaklanmak mümkün olabilir.

FÄ°TCH NOT KARARINI AÇIKLAYACAK

Bir çok toplantÄ±larda not indirimi sinyali veren Fitch Türkiye'ye iliÅŸkin kararÄ±nÄ± 27 Ocak'ta açÄ±klayacak.Bu hafta ile birlikte Türkiye piyasalarÄ±nÄ± yoÄŸun bir ÅŸekilde etkileyen güçlü veri ve olay akÄ±ÅŸÄ± kÄ±smen geride kalacak. Ocak ayÄ±ndaki yüksek oynaklÄ±ÄŸÄ±n ve yüksek dozda negatif ayrÄ±ÅŸmanÄ±n yerini ÅŸubattan itibaren biraz daha sakin ve kÄ±smen pozitif bir gidiÅŸ alabilir. Ocak ayÄ± ile birlikte muhtemelen yÄ±lÄ±n en zor ayÄ± da geride bÄ±rakÄ±lacak. Bu açÄ±dan 2017 negatif geliÅŸmeleri önden yüklemeli bir yÄ±l olmaya aday gibi görünüyor.

DÜNYADA GERÄ°LEYEN DOLAR TÜRKÄ°YE'DE 3,78 TL'YÄ° AÅžTI

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k yemin töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dünyada gerileyen dolar, Türkiye'de yeniden 3.78 liranÄ±n üzerine, dolar karÅŸÄ±sÄ±nda yükselen euro da 4.06 liranÄ±n üzerine çÄ±ktÄ±.Trump, baÅŸkanlÄ±k yemin töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n, "korumacÄ± ekonomi politikalarÄ±" uygulayacaÄŸÄ± yönünde iÅŸaretler taÅŸÄ±masÄ± ve daha önceki konuÅŸmalarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± "vergi indirimleri ve ekonomiye destek" vaatlerine yer vermemesi, dolarÄ±n küresel piyasalarda gerilemesine neden oldu.Geçen haftayÄ± 3.7680 liradan kapatan dolar yeni haftaya 3.75 lira düzeyinde baÅŸladÄ±ktan sonra 3.7853 liraya; Trump'Ä±n konuÅŸmasÄ± sonrasÄ±nda 1.07 dolarÄ±n üzerine çÄ±karak 3.0733'e kadar çÄ±kan euro da 4.0616 liraya kadar yükseldi.