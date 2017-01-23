CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Tanzanya'daki yatÄ±rÄ±mlar iÃ§in TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

TÃ¼rkiye-Tanzanya Ä°ÅŸ Forumu'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±na seslenerek, Tanzanya'daki iÅŸ olanaklarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmelerini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Türkiye-Tanzanya Ä°ÅŸ Forumu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararlar Türkiye ile Tanzanya arasÄ±ndaki dostluÄŸun daha da ileriye taÅŸÄ±nmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan son derece önemlidir. 2009 yÄ±lÄ±nda Darüsselam BüyükelçiliÄŸimizi tekrar açmamÄ±zla birlikte Tanzanya ile iliÅŸkilerimiz tekrar geliÅŸmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu olumlu siyasi ortamÄ±n ülkelerimiz arasÄ±ndaki ticari ve ekonomik iliÅŸkilere layÄ±kÄ±yla yansÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ±n zamanÄ± çoktan gelmiÅŸtir" dedi.ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

"Ä°KÄ° ÜLKENÄ°N EKONOMÄ°LERÄ° BÄ°RBÄ°RÄ°NÄ° TAMAMLAMALAYACAKTIR"

Bu politikalar Tanzanya'da varolan istikrar ortamÄ±na çok ciddi katkÄ±da bulunuyor. Ekonominin geliÅŸmesi, sanayileÅŸme zemeninin tesisi için istikrar ve güven ÅŸarttÄ±r. Ä°stikrar ve güvenin olmadÄ±ÄŸÄ± ülkede kalkÄ±nmadan bahsedemezsiniz. Ülkelerimiz arasÄ±ndaki ticaret hacmi son yÄ±llarda artmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen mevcut tablo karÅŸÄ±lÄ±klÄ± potansiyelimizi yansÄ±tmaktan uzaktÄ±r. Tanzanya doÄŸal kaynaklarÄ± itibarÄ±yla maden ve doÄŸalgaz rezervi, altÄ±n ve elmasÄ±yla öne çÄ±kan bir ülkedir. Bu bakÄ±mdan büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye ekonomik alanda yaptÄ±ÄŸÄ± atÄ±lÄ±m ve reformlarla dünyanÄ±n en büyük ekonomileri arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. Ä°ki ekonominin birbirini tamamlayÄ±cÄ± nitelikte olduÄŸunu görüyoruz.

"TÜRKÄ°YE G-20'DE ALTINCI BÜYÜK EKONOMÄ°YE SAHÄ°PTÄ°R"

Ä°ÅŸ Forumunun yeni açÄ±lÄ±mlara vesile olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. 11-12 Ocak tarihlerinde yapÄ±lan 2. Karma Ekonomik Komisyonu toplantÄ±sÄ± hedeflerimiz açÄ±sÄ±ndan çok önemlidir. Ülkelerimiz ve halklarÄ±mÄ±z arasÄ±nda güçlenen dostluk ve iÅŸbirliÄŸi iliÅŸkilerinin ekonomik alana da ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz. Tecrübe ve donanÄ±mÄ±zÄ± Tanzanya ile paylaÅŸabiliriz. G-20 üyesi olan Türkiye, Avrupa'nÄ±n 6. büyük ekonomisidir. OECED üyeleri arasÄ±nda en hÄ±zlÄ± büyüyen ikinci ülke konumundadÄ±r.

Ä°Åž ADAMLARINA ÇAÄžRI

Ä°ÅŸsizlikle mücadelenin en etkili yöntemlerinden biri yatrÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r.Ä°ÅŸte iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n biraraya gelmesinin asÄ±l nedeni budur.Türk iÅŸadamlarÄ±ndan da Tanzanya'daki yatÄ±rÄ±m imkanlarÄ±nÄ± en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruTürkiye çok taraflÄ± platformlarda Afrika'nÄ±n sei olmaya ve daha fazla temsil edilmesi için çabalarÄ±na devam edecek.

"BUNU YAPMAYA MECBURUZ"

YÄ±llarca ÅŸu Afrika Allah aÅŸkÄ±na sömürülmedi mi? Bu Afrika'nÄ±n altÄ±nÄ±, elmasÄ±, bakÄ±rlarÄ± bunlar buralardan sömürülüp, alÄ±p götürülmedi mi? Köle ticareti buralardan yapÄ±lmadÄ± mÄ±? Öyleyse acaba bütün bu olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda dünya, BatÄ± sessiz kalmadÄ± mÄ±? KalkÄ±p da buralara el attÄ±lar mÄ±? Ne oluyor dediler mi? HayÄ±r hiçbir zaman demediler. Biz diyoruz ki, gelin tüm dünya birleÅŸelim, dünya 5'ten büyüktür diyelim, BM'nin 193 üyesi arasÄ±nda herkes daimi üyeler arasÄ±nda dönerli bir ÅŸekilde yerini alsÄ±n ve orada hepsi temsil yetkisine sahip olsun. Geçici ve daimi üyeler bu ayrÄ±m kalksÄ±n. 2 yÄ±l 20 üye görev yapsÄ±n, ondan sonra diÄŸerleriyle devam. Bunu yapmaya mecburuz.

"TÜRKÄ°YE MÄ°LLÄ° GELÄ°RE GÖRE EN ÇOK YARDIM EDEN ÜLKEDÄ°R"

Sadece Afrika'nÄ±n sesi olmakla kalmÄ±yoruz. Afrika'nÄ±n sorunlara en iyi çözümün dÄ±ÅŸarÄ±dan deÄŸil, bu topraklardan çÄ±kacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Türkiye diplomatik desteÄŸin yanÄ±nda Afrika'ya yapÄ±lan teknik ve insani yardÄ±mlarda en ön saflarda yer alÄ±yor. Biz paylaÅŸmanÄ±n bereketine inanan bir ülkeyiz. Dünyada en az geliÅŸmiÅŸ ülkelere destekte birinci sÄ±rada Amerika, ikinci sÄ±rada Ä°ngiltere, üçüncü sÄ±rada Türkiye var. Milli gelire oranla hesapladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda birinci sÄ±rada Türkiye, ikinci sÄ±rada Amerika var. Ülkemizin insani kalkÄ±nma yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± yürüten TÄ°KA Darüsselam Ofisi'ni geçtiÄŸimiz yÄ±llarda faaliyete geçirdi.