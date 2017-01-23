Bakan TÃ¼fenkci Trampa yÃ¶ntemi tÃ¼m Ã¼lkelere uygulanacak dedi

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, ithalatta ve ihracatta malÄ±n malla takas edilmesi anlamÄ±na gelen trampa yÃ¶ntemini tÃ¼m Ã¼lkelere yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Önceden sadece Ä°ran ile sÄ±nÄ±rlÄ± olan Kaynak KullanÄ±mÄ±nÄ± Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi muafiyeti artÄ±k tüm ülkeleri kapsayacak. Böylece ülkeler vergisel avantajlardan yararlanacak ihtiyacÄ± olan ürünü dövize ihtiyaç duymadan kendi elindeki ürün ile deÄŸiÅŸtirecek.Ä°ran’la baÅŸlatÄ±lan trampa yoluyla dÄ±ÅŸ ticarete Rusya da katÄ±ldÄ±. TBMM’de bir grup gazetecinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Tüfenkci “Trampa Türkiye’nin aynÄ± zamanda dolara, dövize baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltacak çalÄ±ÅŸmalardan birisi. Åžimdiye kadar sadece Ä°ran’la yapÄ±lÄ±yordu, ÅŸimdi bir haftadÄ±r Rusya da bunu kullanmaya baÅŸladÄ±. Mesela bir makine ithal ettiniz, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yerel para birimini de kullanmÄ±yorsunuz; mal gönderiyorsunuz. Buralarda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gümrükleme avantajlarÄ±yla birlikte herkes kendi yerel para birimini kendi ülkesinde kullanmÄ±ÅŸ oluyor” dedi.Gümrük ve Ticaret BakanÄ± Bülent Tüfenkci, bu kararÄ±n alÄ±nmasÄ±nda dolardaki artÄ±ÅŸÄ±n payÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyledi. "Takas yöntemini tüm dünyaya açtÄ±k" diyen Tüfenkci, bu yÄ±l ithalatÄ±n yüzde 1'inin takas yoluyla gerçekleÅŸmesi halinde ekonominin döviz talebinin 2 milyar dolar kadar azalacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti. Ticaret yaparken vergisel avantajlar saÄŸlayacak olan uygulama 2017 yÄ±lÄ± itibariyle hayata geçirildi. Sistemin elektronik ortamda takibini saÄŸlamak için de alt yapÄ± tamamlandÄ± ve elektronik takip sistemi devreye girdi.