BakanTÃ¼fenkci'den el koyulan ithal otomobillerle ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci,"AraÃ§ sahibi Ã–TV'nin yÃ¼zde 25'ini Ã¶dediÄŸi anda el koyma kararÄ± kalkacak" dedi.

Gümrük ve Ticaret BakanÄ± Bülent Tüfenkci, gümrük mevzuatÄ±na göre 2. el sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için binlercesine el konulan ithal araçlarÄ±n sahiplerine iade edileceÄŸini ve bu durumdaki toplam 40 bin araca yönelik takibatÄ±n sonlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bakan Tüfenkci, "Araç sahibi ÖTV'nin yüzde 25'ini ödediÄŸi anda el koyma kararÄ± kalkacak. Gümrükte bekletilen araçlar çürümekten kurtulacak, tekrar alÄ±m satÄ±ma konu olabilecek" müjdesini verdi.

TORBA YASA Ä°LE DÜZENLENDÄ°

Ankara'da açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Otonomi'yi ziyaret eden Bakan Tüfenkci, bu alanda bir düzenleme ihtiyacÄ± hissettiklerini ve son çÄ±kan Torba Yasa ile kÄ±sa zamanda bu düzenlemeyi yaparak hayata geçirdiklerini söyledi. Tüfenkci, ÅŸu bilgileri verdi: "Biz ÅŸimdi ÅŸu hükmü getirdik. Dedik ki 'eÄŸer bu tip eÅŸyada gümrüklenmiÅŸ deÄŸerinin yüzde 25'ini 6 ay içinde yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± taktirde, araç kimin elindeyse o aracÄ± kendisine iade edelim, bundan sonra da yakalamalarda bulunulmasÄ±n, sadece ÅŸüpheliler ve incelemeye tabi olan araçlar sicile ÅŸerh verilerek yeddi emin olarak araç sahibinde kalsÄ±n, inceleme sonucuna göre de bir karar verilsin' hükmünü getirdik. AyrÄ±ca bu durumda olup da halen incelemeye baÅŸlanmamÄ±ÅŸ veya incelenme aÅŸamasÄ±nda olan araçlarÄ±n sahipleri de yine 6 ay içinde baÅŸvurmalarÄ± halinde bu sefer yüzde 15 bir ceza ödeyerek bu takibattan kurtulmalarÄ± ve araçlarÄ±nÄ±n yeddi emine tesliminden kurtulmuÅŸ olacaklarÄ±na dair bir düzenleme getirdik."

"TAKÄ°BATTAN KURTULMUÅž OLACAKLAR"

Düzenlemenin özellikle elinde bu tip araçlar olan vatandaÅŸlara bir rahatlama saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Tüfenkci, "OnlarÄ± her an araçlarÄ±na el konulacaÄŸÄ± korkusundan kurtarmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Gümrük veya baÅŸka yeddi eminlerde bulunan araçlarÄ± çürümeden kurtararak bunlarÄ± tekrar ekonomiye kazandÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z, yeniden alÄ±nÄ±p satÄ±lacak. EndiÅŸesi olanlara bir imkan getirilecek, kendileri beyan ettiÄŸinde, takibattan kurtulmuÅŸ olacaklar" dedi.

KAÇAK LÜKSLERE CEZA

Gümrük muhafaza ekipleri, ayrÄ±ca geçen yÄ±l düzenlenen operasyonlarda, aralarÄ±nda Porsche, Mercedes ve BMW gibi lüks otomobillerin de yer aldÄ±ÄŸÄ±, toplam piyasa deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 240 milyon liralÄ±k 11 bin Kaçak araca el koydu. El konulan araçlarÄ± kullanan kiÅŸilere toplam 33 milyon 371 bin lira ceza kesildi. Türkiye'ye sokulmak üzere getirilen araçlarÄ±n çoÄŸunun Gürcistan ve Bulgaristan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndan giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Büyük çoÄŸunluÄŸunun son model lüks olduÄŸu belirlendi.