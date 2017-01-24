Konut satÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zde 4 oranÄ±nda atÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi

TÃ¼rkiye'de 2016 yÄ±lÄ±nda TÃœÄ°K'in yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 4'lÃ¼k bir artÄ±ÅŸ gÃ¶zlendi.

Türkiye genelinde 2016 yÄ±lÄ±nda 1 milyon 341 bin 453 konut satÄ±ÅŸ sonucu el deÄŸiÅŸtirdi. Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, konut satÄ±ÅŸlarÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda bir önceki yÄ±la göre %4 artÄ±ÅŸ gösterdi.Konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda 2016 yÄ±lÄ±nda, Ä°stanbul 232 bin 428 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %17,3 pay ile ilk sÄ±rayÄ± aldÄ±. SatÄ±ÅŸ sayÄ±larÄ±na göre Ä°stanbul'u, 144 bin 570 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %10,8 pay ile Ankara, 81 bin 316 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %6,1 pay ile Ä°zmir izledi. En az satÄ±ÅŸ ise 130 konut ile Hakkari'de gerçekleÅŸti. Türkiye genelinde satÄ±lan konutlarÄ±n 449 bin 508 tanesi ipotekli, 891.945 tanesi ise diÄŸer satÄ±ÅŸ türünde gerçekleÅŸti.

TÜRKÄ°YE'DE 2016 ARALIK AYINDA 142 BÄ°N 713 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satÄ±ÅŸlarÄ± 2016 AralÄ±k ayÄ±nda bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre %0,1 oranÄ±nda artarak 142 713 oldu. Konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda, Ä°stanbul 25 bin 147 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %17,6 ile en yüksek paya sahip oldu. SatÄ±ÅŸ sayÄ±larÄ±na göre Ä°stanbul'u, 15 bin 618 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %10,9 pay ile Ankara, 8 bin 975 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %6,3 pay ile Ä°zmir izledi. Konut satÄ±ÅŸ sayÄ±sÄ±nÄ±n düÅŸük olduÄŸu iller sÄ±rasÄ±yla 20 konut ile Hakkari, 51 konut ile ÅžÄ±rnak ve 57 konut ile Bayburt oldu.

Ä°POTEKLÄ° KONUT SATIÅžLARI 2016 ARALIK AYINDA 49 BÄ°N 76 OLARAK GERÇEKLEÅžTÄ°

Türkiye genelinde ipotekli konut satÄ±ÅŸlarÄ± bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre %21,8 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ göstererek 49 bin 76 oldu. Toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± içinde ipotekli satÄ±ÅŸlarÄ±n payÄ± %34,4 olarak gerçekleÅŸti. Ä°potekli satÄ±ÅŸlarda Ä°stanbul 9 bin 91 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %18,5 pay ile ilk sÄ±rayÄ± aldÄ±. Toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± içerisinde ipotekli satÄ±ÅŸ payÄ±nÄ±n en yüksek olduÄŸu il %43,5 ile Erzincan oldu.

DÄ°ÄžER SATIÅž TÜRLERÄ° SONUCUNDA 93 BÄ°N 637 KONUT EL DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

DiÄŸer konut satÄ±ÅŸlarÄ± Türkiye genelinde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre %8,5 oranÄ±nda azalarak 93 637 oldu. DiÄŸer konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda Ä°stanbul 16 056 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %17,1 pay ile ilk sÄ±raya yerleÅŸti. Ä°stanbul'daki toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± içinde diÄŸer satÄ±ÅŸlarÄ±n payÄ± %63,8 oldu. Ankara 9 596 diÄŸer konut satÄ±ÅŸÄ± ile ikinci sÄ±rada yer aldÄ±. Ankara'yÄ± 5 606 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Ä°zmir izledi. DiÄŸer konut satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en az olduÄŸu il 19 konut ile Hakkari oldu.

KONUT SATIÅžLARINDA 71 BÄ°N 792 KONUT Ä°LK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satÄ±lan konut sayÄ±sÄ± bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre %3 azalarak 71 792 oldu. Toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± içinde ilk satÄ±ÅŸÄ±n payÄ± %50,3 oldu. Ä°lk satÄ±ÅŸlarda Ä°stanbul 12 476 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %17,4 ile en yüksek paya sahip olurken, Ä°stanbul'u 6 737 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Ankara ve 3 938 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Ä°zmir izledi.

Ä°KÄ°NCÄ° EL KONUT SATIÅžLARINDA 70 BÄ°N 921 KONUT EL DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Türkiye genelinde ikinci el konut satÄ±ÅŸlarÄ± bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre %3,4 artÄ±ÅŸ göstererek 70 bin 921 oldu. Ä°kinci el konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda da Ä°stanbul 12 bin 671 konut satÄ±ÅŸÄ± ve %17,9 pay ile ilk sÄ±raya yerleÅŸti. Ä°stanbul'daki toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± içinde ikinci el satÄ±ÅŸlarÄ±n payÄ± %50,4 oldu. Ankara 8 bin 881 konut satÄ±ÅŸÄ± ile ikinci sÄ±rada yer aldÄ±. Ankara'yÄ± 5 bin 037 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Ä°zmir izledi.

TÜRKÄ°YE GENELÄ°NDE 2016 YILINDA YABANCILARA 18 BÄ°N 189 KONUT SATILDI

YabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda bir önceki yÄ±la göre %20,3 azaldÄ±. YabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda 2016 yÄ±lÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± 5 bin 811 konut ile Ä°stanbul, ikinci sÄ±rayÄ± 4 bin 352 konut ile Antalya aldÄ±. Antalya'yÄ± bin 318 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Bursa ve 871 konut satÄ±ÅŸÄ± ile AydÄ±n izledi. YabancÄ±lara 2016 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda ise bin 640 konut satÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸti. YabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda, AralÄ±k 2016'da ilk sÄ±rayÄ± 585 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Ä°stanbul aldÄ±. Ä°stanbul ilini sÄ±rasÄ±yla 315 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Antalya, 140 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Bursa, 74 konut satÄ±ÅŸÄ± ile AydÄ±n izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIÅžI IRAK VATANDAÅžLARINA YAPILDI

Irak vatandaÅŸlarÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda Türkiye'den 3 bin 36 konut satÄ±n aldÄ±. Irak'Ä± bin 886 konut ile Suudi Arabistan, bin 744 konut ile Kuveyt, bin 224 konut ile Rusya Federasyonu ve bin 205 konut ile Afganistan izledi. AralÄ±k ayÄ±nda ise Irak vatandaÅŸlarÄ± Türkiye'den 244 konut satÄ±n aldÄ±. Irak'Ä± sÄ±rasÄ±yla, 204 konut ile Suudi Arabistan, 153 konut ile Kuveyt ve 94 konut ile Afganistan izledi.

TÜRKÄ°YE'DE 2016 YILINDA ERKEKLER 801 BÄ°N 48, KADINLAR 391 BÄ°N 334 KONUT SAHÄ°BÄ° OLDU

Türkiye genelinde 2016 yÄ±lÄ±nda, erkekler yüzde 59,7 pay ile 801 bin 48, kadÄ±nlar yüzde 29,2 pay ile 391 bin 334 konut sahibi olurken, yüzde 2,2 pay ile 29 bin 88 konut kadÄ±nlar ve erkekler tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul 63 bin 963 konut satÄ±ÅŸÄ± ve yüzde 16,3 payla Türkiye'de kadÄ±nlar tarafÄ±ndan en fazla konut satÄ±n alÄ±nan il oldu. Ä°stanbul'da 137 bin 565 konut erkekler tarafÄ±ndan alÄ±nÄ±rken, kadÄ±nlar ve erkekler tarafÄ±ndan ortak alÄ±nan konut sayÄ±sÄ± 7 bin 186 oldu. Hakkari 22 konut ile kadÄ±nlara ve 107 konut ile erkeklere en az satÄ±ÅŸÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi il oldu.