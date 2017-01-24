Merkez BankasÄ±nÄ±n merakla beklenen kararÄ± belli oldu

GÃ¼nlerdir merakla beklenen Merkez BankasÄ±'nÄ±n faiz kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Merkez BankasÄ± (TCMB) yÄ±lÄ±n ilk Para PolitikasÄ± Kurulu (PPK) toplantÄ±sÄ±nda faiz koridorunun alt bandÄ± ve politika faizini sabit tutarken, üst bant ve geç likidite faizlerinde artÄ±rÄ±ma gitti. TCMB ihtiyaç duyulmasÄ± halinde ilave parasal sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma yapÄ±labileceÄŸini de belirtti.

TCMB faiz koridorunun alt bandÄ± olan borçlanma faiz oranÄ± yüzde 7.25'te, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ± yüzde 8'de sabit tutarken, marjinal fonlama oranÄ±nÄ± yüzde 8.5'ten yüzde 9.25'e yükseltti.Merkez BankasÄ± ayrÄ±ca Geç Likidite Penceresi faiz oranlarÄ±nda, borçlanma faiz oranÄ± yüzde 0 düzeyinde sabit tutarken, borç verme faiz oranÄ± yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti.

PPK açÄ±klamasÄ±nda kÄ±sa vadede enflasyondaki belirgin yükseliÅŸin devam edebileceÄŸi öngörülürken enflasyon görünümündeki bozulmayÄ± sÄ±nÄ±rlamak amacÄ±yla parasal sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmanÄ±n güçlendirilmesine karar verildiÄŸi belirtildi.PPK'da ayrÄ±ca ihtiyaç duyulmasÄ± halinde ilave parasal sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma yapÄ±labileceÄŸine de dikkat çekilerek döviz piyasasÄ±nda iktisadi temellerle uyumlu olmayan saÄŸlÄ±ksÄ±z fiyat oluÅŸumlarÄ± gözlenmesi halinde likidite araçlarÄ± ile gerekli tedbirlerin alÄ±nacaÄŸÄ±na da dikkat çekildi.