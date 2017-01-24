Kritik kararÄ±n ardÄ±ndan dolar nasÄ±l tepki verdi

Merkez BankasÄ± yÄ±lÄ±n ilk faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Dolar bu kararÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti
Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin sonuçlarÄ± açÄ±kladÄ±. Merkez BankasÄ± faiz koridorunun üst bandÄ±nÄ± yüzde 9,25'e çÄ±kardÄ±. Geç likidite penceresi faizini yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltirken politika faizini yüzde 8.00 seviyesinde sabit bÄ±raktÄ±.
Swap ihalesi sonrasÄ± 3.74 seviyesinin altÄ±na gerileyen dolar fiyatlarÄ± Merkez BankasÄ± kararÄ±ndan hemen önce 3.79 seviyesinden iÅŸlem görürken karar sonrasÄ± 3.82 seviyesinin üzerini gördü. Kur saat 14.15 itibari ile bankalararasÄ± piyasada 3.7870 seviyesinden iÅŸlem gördü.