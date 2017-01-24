Ä°ran'dan TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz indirimi

Ä°ran Petrol Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Iraki, TÃ¼rkiye'ye ihraÃ§ edilen doÄŸalgaz fiyatÄ±nda yÃ¼zde 13,3 indirim uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ran Petrol Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ulusal Gaz Åžirketi Genel Müdürü Hamid RÄ±za Iraki, Ä°ran aleyhine açtÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± tahkim davasÄ±nÄ± kazanan Türkiye'ye ihraç edilen doÄŸalgaz fiyatÄ±nda yüzde 13,3 indirim yapÄ±lmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.YarÄ± resmi Ä°ran ÖÄŸrenci Haber AjansÄ±'nÄ±n (Ä°SNA) haberine göre, baÅŸkent Tahran'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Iraki, UluslararasÄ± Tahkim Mahkemesi'nin kararÄ± sonucu, Türkiye'ye ihraç edilen doÄŸalgaz fiyatÄ±ndaki indirim ve tazminat miktarÄ±nÄ±n belirlendiÄŸini söyledi.

HEM TAZMÄ°NAT HEM Ä°NDÄ°RÄ°M

Mahkemenin kararÄ± gereÄŸince, Türkiye'ye verilen doÄŸalgaz fiyatlarÄ±na yüzde 13,3 indirim uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Iraki, Tahran'Ä±n Ankara'ya yaklaÅŸÄ±k 1,9 milyar dolar da tazminat ödeyeceÄŸini belirtti.

TÜRKÄ°YE DAVAYI KAZANMIÅžTI

Türkiye, Ä°ran aleyhine doÄŸalgaz fiyatÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸu gerekçesiyle 2012'de açtÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± tahkim davasÄ±nÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±. UluslararasÄ± Tahkim Mahkemesi, Ä°ran'Ä±n Türkiye'ye ihraç ettiÄŸi gaz fiyatlarÄ±nda 2011'den itibaren yüzde 10-15 indirime gitmesi ve tazminat ödemesi yönünde karar almÄ±ÅŸtÄ±.