Sahte bozuk para fÄ±rÄ±ncÄ±larÄ± bÃ¶yle isyan ettirdi

GÃ¼nde 3-4 bin TL bozuk parayÄ± banknota Ã§evirmeye gittiÄŸinde Ã§Ä±kan sahte paralar iÃ§in ifade vermek zorunda kalan fÄ±rÄ±ncÄ±lar, Ã§Ã¶zÃ¼m olarak ithal bir makine alarak paralarÄ± ayÄ±klÄ±yor.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Selim AçÄ±k, fÄ±rÄ±ncÄ±larÄ±n sahte 1 TL'lik madeni para nedeniyle çaresiz kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyor. Özellikle metal para akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sÄ±k yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± fÄ±rÄ±nlarda, sahte paralarÄ± denetlemenin insan gözüyle imkansÄ±z olduÄŸu düÅŸünülüyor. Pek çok fÄ±rÄ±ncÄ±nÄ±n, parayÄ± bankaya götürdüÄŸünde ifade vermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lÄ±rken, bazÄ± fÄ±rÄ±ncÄ±lar bundan kurtulmanÄ±n yolunu bulmuÅŸ. Metal paralarÄ± sayan ve sahtelerini bulan 4 bin dolarlÄ±k ithal makinelerden satÄ±n alan fÄ±rÄ±ncÄ±lar Merkez BankasÄ± ve polise ifade vermekten kurtulabiliyor.

"SAHTE PARALAR YÜZÜNDEN ADLÄ°YEDE Ä°FADE VERÄ°YORUZ"

Selim AçÄ±k, sahte metal paralar yüzünden fÄ±rÄ±ncÄ± esnafÄ±nÄ±n sÄ±k sÄ±k Cumhuriyet savcÄ±lÄ±klarÄ±na gidip ifade verdiklerini dile getirdi. AçÄ±k, fÄ±rÄ±ncÄ±larÄ±n müÅŸterilerin verdiÄŸi binlerce metal parayÄ± banknot haline getirmek için Merkez BankasÄ± ÅŸubelerine gittiklerinde sahte paralarÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±rken ÅŸöyle dedi: "Bu sahte parayÄ± gerçeÄŸinden ayÄ±rmamÄ±z güç. Bu nedenle hakkÄ±mÄ±zda rapor düzenleyip, Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sahte parayla ilgili suç duyurusunda bulunuyorlar. Bu paralarÄ± Merkez BankasÄ±na götürdüÄŸümüz zaman sorun ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. SavcÄ±lÄ±ÄŸa ifade vermek zorunda kalÄ±yoruz. FÄ±rÄ±nlara günlük 3 bin lira demir para geliyor. BunlarÄ± haftada 1-2 gün içinde bankaya götürmek zorunda kalÄ±yoruz. Metal paralarÄ±n içinde en çok 1 TL sahte geliyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra kullanÄ±lmayan para geliyor. Yani içinde Cent'ten Euro'ya kadar çeÅŸitli paralar bulunuyor. ÖrneÄŸin bankaya 10 bin TL götürüyoruz. BunlarÄ±n içinde sahte paralar çÄ±kÄ±yor. Sahte paralar nedeniyle adliyede ifade veriyoruz ve 5-6 saat bu durumla uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Bu paralar kendimiz kontrol etmeye çalÄ±ÅŸsak günlük yaklaÅŸÄ±k 2 saatimizi alÄ±yor."

ESNAFIN ÜRETTÄ°ÄžÄ° ÇÖZÜM Ä°SE 4 BÄ°N DOLARLIK Ä°THAL MAKÄ°NE

Undane Ekmek FabrikasÄ± iÅŸletmecisi Selçuk AçÄ±k da, Merkez BankasÄ± ve polisle uÄŸraÅŸmak yerine, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal 4- 4.5 bin dolara mal olan özel yapÄ±m para sayma makinasÄ± almak zorunda kaldÄ±klarÄ±na, bu makinalarÄ±n sahte paralarÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Selçuk AçÄ±k, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Bu cihazÄ± yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±l önce bize günlük gelen 3-4 bin TL dolayÄ±ndaki metal paralarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n sahte çÄ±kmasÄ± üzerine almak zorunda kaldÄ±k. Bu cihaz bütün madeni paralarÄ± büyükten küçüÄŸe doÄŸru ayÄ±rÄ±yor. AynÄ± zamanda sahte ya da içinde kÄ±rÄ±lan ve ezilen paralarÄ± da ayrÄ± bir gözde topluyor. Madeni paralarÄ± kendimiz kontrol etmeye çalÄ±ÅŸsak, günlük yaklaÅŸÄ±k 2-3 saatimizi alÄ±r. Makineyi aldÄ±ktan sonra para ayÄ±rma derdinden kurtulduk. Bu makinenin fiyatÄ± 4 bin ile 4 bin 500 dolar arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Özel olarak yapÄ±lmÄ±ÅŸ makine, hem parayÄ± sayÄ±yor hem de sahteyi yakalÄ±yor."