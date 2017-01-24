15 kilo levrekler tezgaha satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

BalÄ±kÃ§Ä±lar 15 kilo levrekleri 50 liradan satÄ±ÅŸa sundu.

Karadeniz açÄ±klarÄ±nda avlanan balÄ±kçÄ±larÄ±n aÄŸÄ±na her biri 15 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 3 levrek takÄ±ldÄ±. 1 metre boyundaki levrekler, ilçedeki balÄ±kçÄ± tezgahÄ±nda kilosu 50 TL'den satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. BalÄ±kçÄ± Mustafa Akdemir, emsallerine göre oldukça büyük olan levrekleri tezgahta görenlerin ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Akdemir, bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n levreklerle fotoÄŸraf çektirdiÄŸini belirtti. Akdemir, "Levrekler, ilçede kÄ±yÄ± balÄ±kçÄ±larÄ±nÄ±n aÄŸÄ±na vurmuÅŸ. Her biri 15 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ve 1 metre boyunda. Karadenizin en lezzetli balÄ±klarÄ± arasÄ±ndadÄ±r levrek. Kilosunu 50 liradan satÄ±yoruz" dedi.