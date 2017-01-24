Ana Sayfa | EKONOMÄ° 24/01/2017 16:47

15 kilo levrekler tezgaha satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±


BalÄ±kÃ§Ä±lar 15 kilo levrekleri 50 liradan satÄ±ÅŸa sundu.

Karadeniz açÄ±klarÄ±nda avlanan balÄ±kçÄ±larÄ±n aÄŸÄ±na her biri 15 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 3 levrek takÄ±ldÄ±. 1 metre boyundaki levrekler, ilçedeki balÄ±kçÄ± tezgahÄ±nda kilosu 50 TL'den satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. BalÄ±kçÄ± Mustafa Akdemir, emsallerine göre oldukça büyük olan levrekleri tezgahta görenlerin ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Akdemir, bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n levreklerle fotoÄŸraf çektirdiÄŸini belirtti. Akdemir, "Levrekler, ilçede kÄ±yÄ± balÄ±kçÄ±larÄ±nÄ±n aÄŸÄ±na vurmuÅŸ. Her biri 15 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ve 1 metre boyunda. Karadenizin en lezzetli balÄ±klarÄ± arasÄ±ndadÄ±r levrek. Kilosunu 50 liradan satÄ±yoruz" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k ambalaj firmasÄ± satÄ±ldÄ±

Ambalaj devi Korozo, fon ÅŸirketi Actera Group'a satÄ±ldÄ±.


Sahte bozuk para fÄ±rÄ±ncÄ±larÄ± bÃ¶yle isyan ettirdi

GÃ¼nde 3-4 bin TL bozuk parayÄ± banknota Ã§evirmeye gittiÄŸinde Ã§Ä±kan sahte paralar iÃ§in ifade vermek zorunda kalan fÄ±rÄ±ncÄ±lar, Ã§Ã¶zÃ¼m olarak ithal bir makine alarak paralarÄ± ayÄ±klÄ±yor.


Ä°ran'dan TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz indirimi

Ä°ran Petrol Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Iraki, TÃ¼rkiye'ye ihraÃ§ edilen doÄŸalgaz fiyatÄ±nda yÃ¼zde 13,3 indirim uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.