TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k ambalaj firmasÄ± satÄ±ldÄ±

Ambalaj devi Korozo, fon ÅŸirketi Actera Group'a satÄ±ldÄ±.

Türkiye'nin en büyük ambalaj firmalarÄ±ndan Korozo, fon ÅŸirketi Actera Group'a satÄ±ldÄ±. Korozo'nun çoÄŸunluk hissesi Actera'ya geçti. Bir süreden beri yürütülen satÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri sonrasÄ± taraflar masadan el sÄ±kÄ±ÅŸarak kalktÄ±. Ä°stanbul ve Ä°zmir'de 9 fabrikasÄ± bulunan Korozo'nun cirosu 250 milyon Euro seviyesinde.Konu ile ilgili ÅŸirkten bir yetkili, Korozo'nun çoÄŸunluk hissesinin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AynÄ± kaynak, profesyonel yönetimin ÅŸirkette görev almaya devam edeceÄŸini aktardÄ±. AynÄ± kaynak, satÄ±ÅŸ kararÄ±nÄ±n gerisinde Korozo'yu global bir konuma taÅŸÄ±mak olduÄŸunu aktardÄ±.

TEMELÄ° 44 YIL ÖNCE ATILDI

Temeli 44 yÄ±l önce atÄ±lan Korozo, plastik ambalaj sektöründe Türkiye'nin en büyük firmalarÄ±ndan biri. Özellikle esken ambalaj ürünler konusunda öne çÄ±kan ÅŸirket, Ä°stanbul ve Ä°zmir'de bulunan 9 fabrikada faaliyet gösteriyor.Korozo'nun sitesinde yer alan bilgiye göre ÅŸirket, yÄ±llÄ±k 98 bin tonun üzerinde ambalaj üretimi ile Orta DoÄŸu ve Avrupa'nÄ±n en büyük tesislerinden birine sahip. Toplam bin 700 çalÄ±ÅŸanÄ± bulunan ÅŸirketin ürettiÄŸi ürünler 70'i aÅŸkÄ±n ülkeye ihraç ediliyor.Bir süreden beri, önde gelen özel sermaye ÅŸirketlerinden Actera Group ile yürütülen görüÅŸmeler olumlu sonuçlandÄ±.

CÄ°ROSU 250 MÄ°LYON EURO

OrtaklÄ±k ve yürütülen süreç ile ilgili bilgi veren Ünlü&Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Ä°brahim Romano "Türkiye'nin son dönemdeki en önemli iÅŸlemlerinden birini baÅŸarÄ±yla sonuçlandÄ±rmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Türkiye'nin en büyük esnek ambalaj üreticisi ve en büyük ihracat ÅŸirketleri arasÄ±nda yer alan Korozo, yaklaÅŸÄ±k Euro 250 milyon cirosu ile, Avrupa'nÄ±n en büyük 10 esnek ambalaj üreticisinden biri olmayÄ± hedefliyor. Actera ve Korozo kurucularÄ±nÄ±n hedefi ÅŸirketi gerek organik gerek inorganik bir ÅŸekilde büyüterek Avrupa coÄŸrafyasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k yüzde 3 pazar payÄ±na ulaÅŸtÄ±. Korozo yeni yatÄ±rÄ±mlarÄ± ve hÄ±zla artan ihracatÄ± ile ülkemize ciddi bir döviz giriÅŸi ve istihdam saÄŸlamÄ±ÅŸ olacak. Ä°ÅŸlem, Rekabet Kurumu onayÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± ile tamamlanacaktÄ±r" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BÄ°R ÇOK BÜYÜK FÄ°RMAYA ORTAK

Actera Group'un, Mey Ä°çki, Mars Cinema Group, Kamil Koç, U.N. RO-RO gibi bir çok ÅŸirkette ortaklÄ±ÄŸÄ± bulunuyor. Actera'nÄ±n yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketlerin çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 35 bini, cirosu ise 5 milyar dolarÄ± aÅŸÄ±yor.