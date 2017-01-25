Bu Ã¼niversite sanayinin iÃ§ine taÅŸÄ±nacak

Okan Ãœniversitesi, Gebze GÃ¼zeller Organize Sanayi BÃ¶lgesi ile yapacaÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸiyle sanayiciye bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlamanÄ±n yanÄ± sÄ±ra, ar-ge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da yapacak.

Okan Üniversitesi farklÄ± bir açÄ±lÄ±mla Üniversite – Sanayi iç içe modelini hayata geçiriyor. Ä°ÅŸ dünyasÄ±na öÄŸrenci yetiÅŸtirmenin yanÄ± sÄ±ra sanayi ile de iç içe olan Okan Üniversitesi, Türkiye'de ilk 500 içindeki 80 ÅŸirketin yer aldÄ±ÄŸÄ± Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB) ile yapacaÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸiyle sanayiciye büyük katkÄ± saÄŸlayacak. Bu kapsamda Okan Üniversitesi ile Gebze Güzeller OSB arasÄ±nda AR-GE, teknoloji transferi, eÄŸitim, danÄ±ÅŸmanlÄ±k, proje desteÄŸi ve üniversite uygulama hastanelerinden saÄŸlÄ±k hizmeti alma gibi alanlarda iÅŸ birliÄŸi gerçekleÅŸtirecek.

YERÄ°NDE AR-GE

Okan Üniversitesi, Gebze Güzeller OSB'de yerinde ar-ge sloganÄ±yla, ÅŸirketlerin ar-ge ve inovasyon giderlerinin %65'ne kadar olan kÄ±smÄ±nÄ± hibe ve teÅŸvik kapsamÄ±nda geri kazanÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayabilecek. Bu iÅŸ birlikteliÄŸi ile Okan Üniversitesi ve GGOSB Türkiye'de araÅŸtÄ±rmanÄ±n inovasyona dönüÅŸtürülmesini teÅŸvik eden çok sayÄ±da politikaya dayalÄ± bir ekosistem oluÅŸturularak araÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±nÄ±n ticarileÅŸtirilmesine ve markalaÅŸmÄ±ÅŸ teknoloji yoÄŸun ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne eriÅŸmesine katkÄ±da bulunacak.

ÜNÄ°VERSÄ°TEYÄ° SANAYÄ°NÄ°N Ä°ÇÄ°NE TAÅžIYACAK

Protokol kapsamÄ±nda, Okan Üniversitesi, GGOSB'de inÅŸa edilmekte olan meslek yüksekokulunda, sanayicinin ihtiyacÄ± olan ara eleman açÄ±ÄŸÄ±nÄ± yine sanayici ve üniversitenin birlikte geliÅŸtirdiÄŸi eÄŸitim içerikleri ile ÅŸekillendirerek nitelikli ara elemen yetiÅŸtirme programÄ±nÄ± bizzat GGOSB'nin içinde gerçekleÅŸtirecek. AyrÄ±ca, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n üniversiteye gelmeden yüksek lisans eÄŸitimi almasÄ±na olanak saÄŸlayacak olan Okan Üniversitesi GGOSB bünyesinde sanayici ve KOBÄ°'lere farkÄ±ndalÄ±k konferans ve seminerler de düzenleyecek. Okan Üniversitesi öÄŸrencileri de GGOSB üyelerinin ÅŸirket ve tesislerinde staj yapma, yerinde eÄŸitim gibi imkânlarÄ±ndan faydalanacak olup, Okan Üniversitesi bu adÄ±mla sanayiyi üniversiteye, üniversiteyi sanayinin içine taÅŸÄ±yacak.AyrÄ±ca, GGOSB yönetimi tarafÄ±ndan Okan Üniversitesi'ne yönetim binasÄ±nda tahsis edilen alanda, Okan Üniversitesi akademisyenlerince proje oluÅŸturma, fon kaynaklarÄ± hakkÄ±nda bilgilendirme ve eÅŸleÅŸtirme konularÄ±nda sanayiciye birebir hizmet verilecek.Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet BaÅŸkanÄ± Bekir Okan ve GGOSB Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Adem Ceylan'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± protokolle;

(1) Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararasÄ± düzeyde rekabet edebilir bir yapÄ±ya kavuÅŸturulmasÄ± için teknolojik bilgi üretilmesi,

(2) üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapÄ±lmasÄ±,

(3) ürün kalitesi ve standardÄ±nÄ±n yükseltilmesi,

(4) verimliliÄŸin artÄ±rÄ±lmasÄ±, üretim maliyetlerinin düÅŸürülmesi,

(5) teknolojik bilginin ticarileÅŸtirilmesi,

(6) rekabet öncesi iÅŸbirliklerinin geliÅŸtirilmesi,

(7) teknoloji yoÄŸun üretim, giriÅŸimcilik ve bu alanlara yönelik yatÄ±rÄ±mlar ile Ar-Ge'ye ve yeniliÄŸe yönelik doÄŸrudan yabancÄ± sermaye yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n ülkeye giriÅŸinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±,

(8) Ar-Ge personeli ve nitelikli iÅŸgücü istihdamÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±,

(9) GGOSB üyelerine sanayi yüksek lisans ve doktora imkânÄ± ayrÄ±ca, Üniversite, GGOSB bünyesinde farkÄ±ndalÄ±k konferans ve seminerleri düzenlenmesi hedefleniyor.

"SANAYÄ°-ÜNÄ°VERSÄ°TE Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° TÜRKÄ°YE'NÄ°N GELECEÄžÄ°"

Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet BaÅŸkanÄ± Bekir Okan protokol hakkÄ±nda "Üniversitemiz kuruluÅŸundan beri üniversitesi-sanayi iÅŸbirliÄŸine hizmet veriyor. Bu protokol de bunun bir parçasÄ±. GGOSB üyelerine sanayi yüksek lisans ve doktora imkânÄ± sunmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Okan Üniversitesi Hastanesi önderliÄŸinde GGOSB içinde bir saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ± kurma planÄ±mÄ±z da var" diyor. GGOSB Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Adem Ceylan ise protokolün önemini "Sanayi-üniversite iÅŸbirliÄŸi Türkiye'nin geleceÄŸi. Protokol özellikle Ar-Ge hedefleri açÄ±sÄ±ndan büyük önem taÅŸÄ±yor" sözleriyle açÄ±kladÄ±.