Ek ikramiye Ã¶demeleri iÃ§in SGK'ya 1 yÄ±l iÃ§inde baÅŸvuru ÅŸartÄ±

Memur emeklileri, Meclis'ten geÃ§en ek ikramiye Ã¶demelerini alabilmeleri iÃ§in SGK'ya 1 yÄ±l iÃ§inde baÅŸvurarak, dilekÃ§e yazmalarÄ± gerekiyor.

Memur emeklisinin merakla beklediÄŸi ek ikramiye düzenlemesi Meclis'te kabul edildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Resmi gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girecek. Buna göre; 30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 tam hizmet yÄ±l üzerinden emekli ikramiyesi ödenene, kalan her hizmet yÄ±l için ek ikramiye ödenecek. Ek ikramiye için SGK'ya 1 yÄ±l içinde dilekçe vermek ÅŸart.

BU YIL 7500 LÄ°RA

KiÅŸi, ek ikramiye için yasanÄ±n yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren bir yÄ±lda baÅŸvurmazsa hakkÄ±nÄ± kaybedecek. BaÅŸvurana ise ikramiyenin 7500 lirasÄ± 3 ay içinde ödenecek. Kalan tutarÄ±n ödemesi ise kanuni faiziyle birlikte takip eden tüm aynÄ± ayÄ±nda yapÄ±lacak. Düzenleme öncesi ek ikramiye almak için yargÄ± yoluna baÅŸvuranÄ±n davasÄ± düÅŸecek. YargÄ±lama gideri ise idarenin üzerine bÄ±rakÄ±lacak.

MAHKEME MASRAFI SGK'DAN

Yasadan 408 bin memur emeklisi yararlanacak. Mahkeme, açÄ±lmÄ±ÅŸ davada, 'davanÄ±n konusuz kalmasÄ± sebebiyle karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na' hükmederek, davayÄ± düÅŸürecek. YargÄ±lama gideri SGK'ya bÄ±rakÄ±lacak. Avukata ise vekalet ücretinin dörtte biri ödenecek. Böylece, mahkemenin yüksek emekli ikramiyesi ödenmesi yönünde karar vermesi önlenecek. Åžimdiye kadar 60 bin dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±

AYLIK BAÄžLANAN TARÄ°HE GÖRE

Ek ikramiye, emekli olunan tarihe yani görevinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihteki emekli keseneÄŸine esas aylÄ±k unsuru üzerinden yapILacak. ÖrneÄŸin; 2000'de 67 yaÅŸmda emekli olan öÄŸretim görevlisinin 45 yÄ±l hizmeti varsa, kiÅŸiye veya hak sahibine, 2000'deki katsayÄ± üzerinden 15 yÄ±llÄ±k ek ikramiye ödenecek. Tutara enflasyon farkÄ± yansÄ±tÄ±lmayacak. Emekliye en az her yÄ±l için 50 lira verilecek. Sadece bir yÄ±lÄ± olanlara ödeme 100 liradan az olmayacak.